Yemen'de hapishanede isyan: 5 ölü, 14 yaralı

SANA (AA) - Yemen'in başkenti Sana'daki Merkezi Hapishane'de çıkan isyana Husilerin müdahalesi sonucu 5 mahkumun öldüğü, 14 mahkumun yaralandığı bildirildi.

Mahkumların yakınlarından alınan bilgiye göre, silahlı bir Husinin, bir mahkumun annesine tokat atmasının ardından Merkezi Hapishane'de isyan başladı. Mahkumların 5 silahlı Husiyi alıkoyması üzerine Husi kuvvetleri müdahalede bulundu ve isyan eden mahkumlara ateş açtı. Olayda 5 mahkum hayatını kaybetti, 14 mahkum yaralandı.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Başkent Sana, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunuyor.



