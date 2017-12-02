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Yemen'de Husilere karşı birleşme çağrısı

- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: - "Her ne kadar farklı parti ve kabilelere bağlı olsalar da Yemen'deki bütün kişilere Husilere karşı tek saf olup onlara karşı ayaklanmaları çağrısında bulunuyoruz"

Yemen'de Husilere karşı birleşme çağrısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalara ilişkin "onurlu herkesin Husilere karşı ayaklanması" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan koalisyonun açıklamasında, Ali Abdullah Salih'e bağlı "Genel Halk Kongresi (GHK) partisinde bulunan vatan evlatlarının partiyi kontrolleri altına alarak halkın tarafında durup beraberce Husilere karşı ayaklanmaları halinde, Yemen'i İran yanlısı terörist milislerin şerrinden kurtaracaklarına güveniyoruz." denildi.

Salih'e bağlı güçler ile Husiler arasında yaşanan çatışmaların yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Her ne kadar farklı parti ve kabilelere bağlı olsalar da Yemen'deki bütün kişilere Husilere karşı tek saf olup onlara karşı ayaklanmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Koalisyon tüm gücüyle ülkenin bütünlüğünü, kimliğini ve birliğini korumak için Arap, bölgesel ve uluslararası güvenlik çerçevesinde Yemen halkının çıkarlarının yanındadır." denildi.

- Husilerle mücadele için yeni sayfa açma çağrısı

Öte yandan, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih de "Husilerle mücadele için yeni bir sayfa açma ve toplumsal beraberlik" çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler ile Husiler arasında başkent Sana'da yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapan Ali Muhsin Salih, "Halkın tüm kesimlerinde Husi milislerin aleyhinde her gün biraz daha artan idrak ve vicdani uyanışı" memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Salih, Husilere karşı olan ve meşru yönetimi destekleyen tutumların, Yemenlilerin, bu grubun uluslararası, bölgesel ve ülke içi oluşturduğu tehlike konusundaki bilincini teyit eder nitelikte olduğunu kaydetti.

Yemen'de muhalif taraflar olan Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında bir süredir gerginlik yaşanıyor. Söz konusu gerginlik zaman zaman çatışmalara dönüşüyor.

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