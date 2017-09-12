Yemen'de kaçırılan Vatikanlı papaz serbest bırakıldı

MASKAT (AA) - Umman Sultanlığı, Yemen'de geçen yıl Mart ayında kaçırılan Vatikan hükümeti görevlisi Papaz Tom Uzhunnalil'in serbest bırakıldığını bildirdi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Umman Sultanlığının, Vatikan hükümetinden gelen talep üzerine Yemenli taraflarla diyaloğa geçildi. Yemen'de Mart 2016'da kaçırılan papaz Uzhunnalil'in taraflarla sağlanan görüşmeler sonucunda serbest bırakılması sağlandı.

Uzhunnalil'in, serbest bırakıldıktan sonra memleketine gönderilmek üzere bugün sabah saatlerinde Umman'ın başkenti Maskat'a getirildiği aktarılan açıklamada, papazın kim veya kimler tarafından kaçırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Uzhunnalil'in Umman Sultanı Kabus bin Said'e teşekkür ettiği belirtildi.