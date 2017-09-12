Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Yemen'de kaçırılan Vatikanlı papaz serbest bırakıldı

MASKAT (AA) - Umman Sultanlığı, Yemen'de geçen yıl Mart ayında kaçırılan Vatikan hükümeti görevlisi Papaz Tom Uzhunnalil'in serbest bırakıldığını bildirdi.Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Umman Sultanlığının, Vatikan...

Yemen'de kaçırılan Vatikanlı papaz serbest bırakıldı

MASKAT (AA) - Umman Sultanlığı, Yemen'de geçen yıl Mart ayında kaçırılan Vatikan hükümeti görevlisi Papaz Tom Uzhunnalil'in serbest bırakıldığını bildirdi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Umman Sultanlığının, Vatikan hükümetinden gelen talep üzerine Yemenli taraflarla diyaloğa geçildi. Yemen'de Mart 2016'da kaçırılan papaz Uzhunnalil'in taraflarla sağlanan görüşmeler sonucunda serbest bırakılması sağlandı.

Uzhunnalil'in, serbest bırakıldıktan sonra memleketine gönderilmek üzere bugün sabah saatlerinde Umman'ın başkenti Maskat'a getirildiği aktarılan açıklamada, papazın kim veya kimler tarafından kaçırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Uzhunnalil'in Umman Sultanı Kabus bin Said'e teşekkür ettiği belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tom UzhunnalilUmmanVatikan HükümetiYemen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5