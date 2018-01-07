Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu Rona Yırcalı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Yemen'de koalisyon güçlerine ait savaş uçağı düştü

- Suudi Arabistan sınırına yakın Sada ilinde, teknik arıza sebebiyle düşen savaş uçağındaki 2 pilot sağ kurtuldu

Yemen'de koalisyon güçlerine ait savaş uçağı düştü

RİYAD (AA) - Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen meşru hükümet güçlerine destek için Yemen topraklarında operasyonuna katılan bir savaş uçağının, teknik arıza sebebiyle düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, kara ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak kurtarma operasyonu sonucu pilotların olay yerinden tahliye edilerek Suudi Arabistan'a getirildiği kaydedildi.

Husilere ait "El-Mesire" televizyonunda daha önce yayınlanan haberde​, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın Sada kentinde vurulduğu iddia edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.​

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OperasyonSuudi ArabistanUçakYemen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5