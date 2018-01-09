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Yemen'de koalisyon güçlerine ait savaş uçağının düşmesi

- Husilere ait medya organlarında, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçağının düşüş anı olduğu iddia edilen görüntü yayınlandı

Yemen'de koalisyon güçlerine ait savaş uçağının düşmesi

SANA (AA) - Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğu iddia edilen savaş uçağının vurulma anını yayınladı.

Husilere ait El-Mesira kanalında yayınlanan videoda, koalisyon güçlerine ait olduğu öne sürülen bir savaş uçağının önce yakıt deposunun düştüğü, ardından bir roketle vurulduğu anlar görülüyor.

Kanalda ayrıca, pazar günü Sada'da düşen uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen fotoğraflar da yayınlandı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Yemen'in Sada vilayetinde, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
HusiSavaş UçağıSuudi Arabistan
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