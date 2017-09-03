Yemen'de kötüleşen sağlık koşulları

SANA (AA) - Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, Yemen'de hastane ve kliniklerin yarısından fazlasının hizmet dışı olduğunu açıkladı.

Kızılhaç örgütü yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de temel sağlık ihtiyaçlarına kısıtlı şekilde ulaşılabildiğini vurgulayarak, çatışmaların doğrudan etkisi neticesinde sağlık sisteminin çöktüğünü kaydetti.

İlaç ve zaruri sağlık ekipman başta olmak üzere tıbbi malzemelerin dışarıdan alım işleminin felce uğradığı aktarılan açıklamada, "Yemen'de hastane ve kliniklerin yarısından fazlası hizmet veremiyor, sağlık sektörü bir felaketin eşiğinde." ifadesi kullanıldı.

Örgüt ayrıca Yemen'deki Kızılay Derneği'nin kurucusu Abdullah el-Humeysi'nin vefatından duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Yemen'de yaklaşık 3 yıldır hükümet güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu Yemen'deki insani durum her geçen gün kötüleşiyor.