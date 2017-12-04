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Yemen'de meşru yönetim karşıtları arasındaki çatışmalar

- BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü McGoldrick, başkent Sana'da devam eden çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu

Yemen'de meşru yönetim karşıtları arasındaki çatışmalar

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, başkent Sana'da meşru hükümet karşıtları arasında devam eden çatışmalara son verilmesi çağrısı yaptı.

McGoldrick, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da meşru hükümet karşıtları arasında devam eden çatışmalardan derin endişe duyduğunu ifade ederek, şiddet olaylarına son verilmesini istedi.

Çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivilin evlerinde mahsur kaldığına dikkati çeken McGoldrick, açıklamasında "Husiler ve Salih yanlıları arasında devam eden çatışmalarda onlarca sivilin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı söyleniyor." ifadesine yer verdi.

McGoldrick, taraflara, uluslararası insan hakları hukukuna riayet etmesi, sivilleri ve kentin altyapısını koruması çağrısında bulundu.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyor. Karşılıklı sert açıklamalar ve restleşmelerle başlayan gerginlik, Sana'da zaman zaman silahlı çatışmalara neden oluyor.

Taraflar arasındaki çatışmalar Sana ve çevresinde son günlerde yeniden alevlendi.

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Anahtar Kelimeler:
çatışmalarMeşru Hükümet KarşıtlarıYemen
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