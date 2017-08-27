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Yemen'de muhalifler arasında çatışma

- Başkent Sana'da Husiler ile devrik cumhurbaşkanı Salih yanlısı Cumhuriyet Muhafızları arasında çıkan çatışmada yaralanan Salih yanlısı üst düzey bir subay öldü

Yemen'de muhalifler arasında çatışma

SANA (AA) - Yemen'in başkenti Sana'da Husiler ile devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı Cumhuriyet Muhafızları arasında çıkan çatışmada yaralanan Salih yanlısı üst düzey bir subayın öldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed'in başkent Sana'nın Hadde Mahallesi'nde bulunan evinin önüne kontrol noktası kurmak isteyen Husiler ile evin güvenliğinden sorumlu Cumhuriyet Muhafızlarına bağlı güçler arasında çıkan çatışmada yaralanan Salih yanlısı albay Halid er-Radi, hastanede hayatını kaybetti.

Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed'in başkent Sana'nın Hadde Mahallesi'nde bulunan evinin önüne kontrol noktası kurmak isteyen Husiler ile evin güvenliğinden sorumlu Cumhuriyet Muhafızları'na bağlı güçler arasında akşam saatlerinde gerginlik yaşanmıştı. Husilerin ısrarının Cumhuriyet Muhafızlarına bağlı güçler tarafından reddedilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 Husinin öldüğü aktarılmıştı.

Yemen'de Husiler ile müttefikleri devrik Cumhurbaşkanı Salih arasında bir süredir karşılıklı sert açıklamalarla gerginlik yaşanıyordu.

Husilerin silahlı kanadı Halk Komiteleri, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Husileri "milis" şeklinde nitelendiren Salih'in "kırmızı çizgiyi aştığını" belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husiler ve Salih yanlılarıyla savaşan Yemen hükümetine Mart 2015'ten beri destek veriyor.


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