Yemen'de muhalifler arasındaki çatışma

SANA (AA) - Yemen'in başkenti Sana'da Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı Cumhuriyet Muhafızları arasında çıkan çatışmada ölü sayısının 5'e yükseldiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Es-Sevra (devrim) Devlet Hastanesi'ne 4'ü Husi, 1'i Salih yanlısı 5 kişi ölü olarak getirildi. Taraflar arasında çatışmanın yaşandığı Misbahi kavşağı bölgesine yakın Yemen Alman Hastanesi'ne de durumu kritik 7 yaralı getirildi. Yaralıların mensup olduğu taraflara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed'in başkent Sana'nın Hadde Mahallesi'nde bulunan evinin önüne kontrol noktası kurmak isteyen Husiler ile evin güvenliğinden sorumlu Cumhuriyet Muhafızları'na bağlı güçler arasında akşam saatlerinde gerginlik yaşanmıştı. Husilerin ısrarının Cumhuriyet Muhafızları'na bağlı güçler tarafından reddedilmesi üzerine taraflar arasında çatışma çıkmıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 Husi'nin öldüğü aktarılmıştı.

Hadde Mahallesi'ndeki Misbahi kavşağı bölgesinde ve Salih'in oğlu Ahmed'in evinin çevresinde güvenlik açısından büyük bir gerginliğin olduğu, ana caddelerin trafiğe kapatıldığı ve Salih güçlerinin yüksek binaların üstüne konuşlandığı ifade edilmişti.

- Çatışma kontrol altına alındı

Husilerin üst düzey liderlerinden Abdulmalek el-İcri, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, başkent Sana'da Husiler ile Salih yanlıları arasında çıkan çatışmanın kontrol altına alındığını belirtti.



Yemen'de darbenin mimarı Husiler ile müttefikleri devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih arasında bir süredir karşılıklı sert açıklamalarla gerginlik yaşanıyordu.

Husilerin silahlı kanadı Halk Komiteleri, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Husileri "milis" şeklinde nitelendiren Salih'in "kırmızı çizgiyi aştığını" belirtmişti.

Buna karşılık Salih'in liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yasir el-Avvadi, her türlü seçeneğe karşı hazır olduklarını ve kimsenin kendilerini tehdit edemeyeceğini söylemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.