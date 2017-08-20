Yemen'de muhalifler arasındaki gerginlik

SANA (AA) - Yemen'de devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, destekçilerine, "şiddete sürükleyecek girişimlerden uzak durmaları" çağrısında bulundu.

Salih, liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi (GHK) partisinin internet sitesinden yayınladığı açıklamada, başkent Sana'nın herkese ait olduğunu belirterek, orada kargaşa çıkarmanın imkansız olduğunu kaydetti.

Devrik lider, dün başkent Sana'da Seb'in Meydanı'ndaki posterlerin yırtılması olayına işaret ederek, "Posterimin yırtılması benim için sorun teşkil etmiyor ancak parti ve Husiler arasındaki anlaşmazlığa karşıyım. Sizi şiddete sürükleyecek propaganda ve girişimlerden uzak durun." ifadesini kullandı.

Salih, partisinin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle ileriki günlerde düzenlenmesi beklenen etkinliğin, barış yanlısı olduğunun altını çizerek, törenin yapılacağı gün Husilerin, destekçilerine, başkentin farklı bölgelerinde toplanma çağrısı yapmasını şaşkınlıkla karşıladığını kaydetti.

"Bu çağrı, törenin yapılmaması için katılımı engellemek amacıyla mı yapıldı?" sorusunu yönelten Salih, partisinin, düşman hariç kimsenin karşısında yer almadığını bildirdi.

Yaşanan gerginliğe işaret eden ve "yanlış anlaşılmanın" ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Salih, "sadece düşmanlar ve destekçilerinin fayda göreceği gerginlikten" uzaklaşmaya çağırdı.

Anlaşmazlıkların devam etmesi halinde aralarındaki iş birliğine son vermeye hazır olduğunu bildiren Salih, Husilere hitaben ise şunları kaydetti:

"Ne zarar görelim ne de zarar verelim ilkesi ile kanun ve yasalar çerçevesinde ülkenin idaresini birlikte yürütmemizi isterseniz bunu memnuniyetle karşılarız. Yönetimde tek başınıza olmak isterseniz de bizi haberdar edin, parti olarak çekiliriz. Böylece anlaşmazlık olmaz."

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, bugün yaptığı açıklamada, Salih ve partisini harekete ihanet etmekle suçlamıştı. Husilerin lideri, GHK'nin 35'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gelecek perşembe düzenlenmesi beklenen töreni "gerginliği tırmandırıcı" bir eylem olarak nitelendirmiş ve yandaşlarını 24 Ağustos'ta başkent Sana'nın 4 noktasında gösteri düzenlemeye çağırmıştı.

Yemen, iki yıldan fazla süredir Husiler ve Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen hükümet güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.