Yemen'de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

SANA (AA) - Yemen'de yaklaşık iki yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle sağlık sisteminin kritik eşikte olduğu, savaşın devam etmesi ve uluslararası yardımların durması halinde önümüzdeki yıl sistemin tamamen çökebileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilcisi Doktor Ahmed Şadul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkede sağlık alanında bir iyileşme olması, çatışan tarafların sağlık tesisleri açma ve sağlık çalışanlarının işlerini özgürce yapmalarını temin etme konusunda anlaşmasına bağlı. Ayrıca uluslararası toplumun yardımlara devam etmesi gerekir." dedi.

Doktor Şadul, 2016'da güvenlik durumunun kötüleşmesi, tıbbi yardımların ulaşmasındaki zorluklar ve bazı sağlık ekiplerinin ülkeden ayrılması nedeniyle Yemen'deki birçok bölgede sağlık hizmetlerinde büyük sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Şadul, "Sağlık kurumları, özellikle cerrahi araç ve gereçler, yaralılara müdahale için gerekli ilaçlar, genel sağlık hizmetleri ile tedavide kullanılan birçok ilaç ve ekipman, hatta ambulanslara ve jeneratörlere koyacak yakıt eksikliği gibi sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyor." diye konuştu.

Gelecek yılın daha kötü olabileceği uyarısında bulunan Şadul, "Savaşın devam etmesi ve uluslararası yardımların durması halinde sağlık sektörü 2017'de çökebilir. Böyle bir durumda ülkedeki milyonlarca kişinin hayatı tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.

- 92 kişi koleradan öldü

DSÖ Yemen Temsilcisi, 2016'da temiz içme suyu eksikliği ve şiddetli yağışlar sebebiyle dang humması, sıtma, uyuz, solunum yolu enfeksiyonları, ishal ve son zamanlarda kolera gibi bulaşıcı hastalıklarda artış görüldüğünü belirtti.

Kolera nedeniyle 92 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Doktor Şadul, salgının 15 vilayete sıçradığını ve şu ana kadar 11 bin 61 kişide hastalık belirtileri görüldüğünü, 156 kişide kolera virüsü tespit edildiğini kaydetti.

Çocuklarda ölüme götüren bazı hastalıklara da dikkati çeken Şadul, "Kötü beslenmenin yaygınlaşmaya başlaması ve bazı bölgelerde yeni kızamık vakalarının ortaya çıkması, ciddi endişelere neden oluyor. 2006 yılından bu yana Yemen çocuk felcinden korundu. Sağlık kuruluşlarıyla kampanyalar düzenleyip çocukların bağışıklık sistemini güçlendirerek Yemen'in bu başarısını korumak istiyoruz." dedi.

- "İlaçlar pahalı"

Ülkedeki koşullar nedeniyle tedarik edilen az sayıdaki ilacın da fahiş fiyatlarla satıldığına işaret eden Doktor Şadul, şunları söyledi:

"Yemen'de şeker, böbrek yetmezliği, kalp problemi ve kanser gibi hastalıkları olan binlerce kişi var. Yeterli ilaç olmayışı ve olanların da pahalıya satılması nedeniyle bu insanların hayatları tehlikede. Özellikle kronik hastalığı olanların ilaçları pahalı. Bu durum da büyük destek gerektiriyor. Acil ihtiyacı karşılayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Şadul, çatışan taraflarla sağlık hizmetleri konusunda insani yardımların kolaylaştırılması için işbirliği yaptıklarını ve tarafsız olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'te başkent Sana ve birçok bölgeyi ele geçiren Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları ile hükümet güçleri ve ona destek olan Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon arasındaki çatışmalar yaklaşık iki yıldır sürüyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'deki savaşta şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 35 binden fazlası yaralandı. Ayrıca, çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle 26 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç hale geldiği belirtiliyor.