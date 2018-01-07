Yemen'de Salih'in partisi GHK'nın başına Ebu Ras getirildi

SANA (AA) - Yemen'de Husiler tarafından öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in kurucusu olduğu Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi başkanlığına Sadık Emin Ebu Ras getirildi.
Salih'in öldürülmesinin ardından başkent Sana'da düzenlenen Genel Kurul Toplantısı sonrası partiden yapılan yazılı açıklamada, GHK başkanlığına Sadık Emin Ebu Ras'ın getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Ebu Ras'ın bir sonraki kongreye kadar başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.
GHK'nın önemli isimlerinden Ebu Ras, aynı zamanda Salih döneminde partinin genel başkan yardımcısıydı.
Salih, 1982'de kurduğu GHK'nın 35'inci kuruluş yıl dönümünü 24 Ağustos 2017'de kendi destekçileri ve Husiler tarafından yönetilen başkent Sana'nın Sebin Meydanı'nda coşkulu bir kalabalık eşliğinde kutlamıştı.
Yemen'i 34 yıl boyunca yöneten Ali Abdullah Salih, Cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.