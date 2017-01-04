Yemen'de savaştan sonra yeni tehlike

ADEN (AA) - ŞÜKRİ HÜSEYİN - Yemen'de 2 yıldan bu yana devam eden iç savaş nedeniyle sağlık şartlarının zorlaştığı ülkede halihazırda 20 milyon 800 bin insan kolerayla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'te başkent Sana ve birçok bölgeyi ele geçiren Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları ile hükümet güçleri arasındaki çatışma nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 10 bin insan hayatını kaybetti. Savaş nedeniyle sağlık şartlarının zorlaştığı ülkede halihazırda 20 milyon 800 bin insan ise kolera tehdidi altında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu çerçevede geçen ayın ortalarında yayımladığı raporda, Yemen'deki kolera salgınının 15 vilayete sıçradığını ve şu ana kadar 10 bin 184 kişide salgın şüphesine rastlandığını belirtti. Örgüt, toplam 156 kişide kolera tespit edildiğini, hastalık nedeniyle ise 92 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taiz gibi bazı kuşatma altındaki bölgelere sağlık ekiplerinin girişinin zor olması nedeniyle Yemen'de koleranın yayılımı ile ilgili net rakamlar vermek pek mümkün görünmüyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi, "Ülkedeki siyasi ve askeri durumun bozulması, koleranın yayılmasına katkı sağladı." dedi.

- "Kolerayı kontrol altına alabildik"

Kasım sonuna kadar salgın şüphesiyle gözlem altına alınan kişilerin 7 bin 730'a yükseldiğini, 122 kişide kesin olarak kolera tespitinin yapıldığını aktaran Velidi, bakanlığın salgını kontrol altına alabilmesi için 2 aydan bu yana DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile koordineli olarak çalıştığını ifade etti.

Ortak çalışma alanlarının başında, kolerada erken teşhisin sağlanması, epidemiyolojik sürveyans sisteminin güçlendirilmesi, hastalığın yayıldığı belirtilen 15 ilde teşhis için laboratuvar imkanlarının artırılmasının gerektiğini ifade eden Velidi, "Salgında dikkate değer bir azalma söz konusu. Çeşitli bölgelerdeki hastanelere günlük 5 ya da 6 hasta geliyor. Koleranın ortaya çıktığı zamanlarda hastanelere başvuranların sayısıyla karşılaştırıldığında bu sayı gerçekten düşük. Salgını yok ettik demek için henüz erken. Ama şunu söyleyebiliriz, DSÖ ve UNICEF'in işbirliğiyle kolerayı kontrol altına alabildik, yayılmasını azaltmayı başarabildik." dedi.

- Savaşın etkileri

Yemen'in Sana, Taiz, Aden, El-Hadide ve Sada kentlerinin, koleranın en fazla görüldüğü yerler olduğu belirtiliyor.

Aden'deki Cumhuriyet Hastanesi İshal Bölümü Başkanı Dr. Menal Abdulmelik, "Savaş, kolera gibi salgınların yayılmasını kolaylaştırdı. Sağlık ve devlet kurumlarının, ekonomiyle ilgili kuruluşların zayıflaması, aile gelirlerinin azalması, genel sağlığı etkiledi." ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde suyun az oluşunun, kolera vakalarının artmasına neden olduğunu belirten Abdulmelik, özellikle evlerinden göç etmek zorunda kalanlar arasında koleranın yayıldığını, temiz suya ulaşma sıkıntısı ve çöplerin etrafa atılmasının etkili olduğunu kaydetti.

Salgının ortaya çıkışından bu yana Cumhuriyet Hastanesi'ne, 161 kişinin bu şüpheyle başvurduğunu, aralarında Somali ve Etiyopya gibi farklı uyruklara sahip kişilerin de bulunduğunu aktaran Abdulmelik, bu kişilerden sadece birinin hayatını kaybettiğini, Aden'deki diğer hastanelerde ise toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Abdulmelik, Aden'de kolera şüphesi bulunan ya da hasta olduğu tespit edilen kişilerin karşılanması için 5 sağlık merkezinin hazırlandığını ifade etti.

Salgının yayılma nedenleri arasında Aden sokaklarında arıtılmamış kanalizasyon sularının akmasını gösteren Abdulmelik, su ihtiyacını klorlanmamış açık kuyulardan karşılayan ailelerin bulunduğu semtlerde daha çok kolera vakasına rastlandığını kaydetti.