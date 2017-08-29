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Yemen'de sel: 10 ölü

LAHİC (AA) - Yemen'in güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Lahic vilayetine bağlı el-Mukatara ilçesinden Kaymakam Basım ez-Zurayki, AA muhabirine yaptığı açıklamada,...

Yemen'de sel: 10 ölü

LAHİC (AA) - Yemen'in güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lahic vilayetine bağlı el-Mukatara ilçesinden Kaymakam Basım ez-Zurayki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını söyledi.

Bölgenin selden büyük zarar gördüğünü belirten Zurayki, hükümet yetkililerine çağrıda bulunarak acil yardım istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Lahicşiddetli YağışlarYemen
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