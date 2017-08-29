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Yemen'de sel felaketi

- Lahic'in Mukatara ilçesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Yemen'de sel felaketi

LAHİC (AA) - Yemen'in güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Lahic vilayetine bağlı Mukatara ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 14'e çıktı.

Ölenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtilirken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Bölge sakinlerinden Ali el-Kubati, AA muhabirine, sel nedeniyle Mukatara ile Aden ili arasındaki tek bağlantı noktası olan ana yolun trafiğe kapandığını söyleyerek, su baskınlarının yaşandığı bölgede nüfusun yoğun olduğuna dikkati çekti.

Şiddetli yağışın sabah saatlerinden bu yana devam ettiğini belirten Kubati, "20 yıldır böyle bir yağış görülmedi. Hayatını kaybedenlerin yanı sıra 15 kamyon ve 5 nakil aracı sel sularında sürüklendi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
LahicMukataraSelYemen
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