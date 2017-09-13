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Yemen'de "şiddetli yetersiz beslenme" 380 bin çocuğu tehdit ediyor

SANA (AA) - Yemen'de 5 yaşın altındaki 380 bin çocuğun "şiddetli yetersiz beslenme" sorunu yaşadığı bildirildi.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "şiddetli...

Yemen'de

SANA (AA) - Yemen'de 5 yaşın altındaki 380 bin çocuğun "şiddetli yetersiz beslenme" sorunu yaşadığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "şiddetli yetersiz beslenme" ile mücadele etmek zorunda kalan Yemenli çocukların tehdit altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkedeki olaylar patlak vermeden önce 2014 yılı verilerine göre bu sayı 160 bin iken 2015'te 210 bin, 2016'ta 360 bin, şu an ise 380 bin olarak kaydediliyor." ifadesine yer verildi.

Dünyadaki en büyük insani krizlerden birinin yaşandığı Yemen'de milyonlarca kişinin açlık riskiyle karşılaştığı belirtilen açıklamada, ülkede 5 yaşın altındaki yaklaşık 3 milyon çocuğun da "yetersiz beslenme"den muzdarip olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) bir raporunda, Yemen'de halkın üçte ikisinin insani yardıma ve korunmaya muhtaç olduğu, barınma, gıda, su ve sağlık hizmetlerinin acil ihtiyaçlar arasına girdiği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
"şiddetli Yetersiz Beslenme"Yemen
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