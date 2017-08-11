Yemen'de siyasi parti yöneticisine suikast

MARİB (AA) - Yemen'in Demar kentinde, Yemen Reform Partisine mensup bir yöneticinin bombalı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
AA muhabirinin parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Yemen Reform Partisi Hada İlçe Başkanı Abdurrezzak es-Sarari, namaz kıldığı camiden çıkarken bombalı saldırıya uğradı.
Sarari, cami girişine yerleştirilen bombanın infilak etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu olayın, partinin Demar kentindeki yöneticilerine yönelik beşinci eylem olduğu ifade edildi.