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Yemen'de yardımların engellenmesi BM'yi endişelendiriyor

- Husilerin kontrolündeki Sana'da otoritelerin insani yardımları engellediğini bildiren BM, tüm tarafları insani riskler konusunda uyardı

Yemen'de yardımların engellenmesi BM'yi endişelendiriyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Sana'daki otoritelerin insani yardımları engellediğini, yardım görevlilerine giriş izni vermediğini belirterek bu durumdan endişe duyulduğunu bildirdi.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, insani yardım çalışanlarının girişinin aylardır Husilerin kontrolündeki Sana'da otoritelerce engellendiğini belirtti.

Otoritelerin yardımları kendi istedikleri gruplar aracılığıyla dağıttırmak istedikleri, yardım araçlarını gasbettikleri ve kendi istedikleri bölgelere dağıttıklarını ifade eden McGoldrick, yardım görevlilerine giriş izni verilmemesini de eleştirdi.

Yemen'de en temel hizmetlerin bile durma noktasına geldiğini vurgulayan McGoldrick, yardım ajanslarının engellenmesinin bu durumu daha da kötüleştirdiğine değindi.

McGoldrick, ülkede kolera krizinin yanı sıra 7 milyondan fazla kişinin kıtlık sınırında olduğunu da hatırlatarak bu kişilerin hayatlarını sürdürebilmek için uluslararası yardıma ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Yemen'de çatışan taraflara ülkedeki insani duruma ilişkin uyarılarda bulunan McGoldrick, tüm bölgelere insani giriş izni verilmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan BM Nüfus Fonundan (UNFPA) yapılan açıklamada da kolera salgının Yemen'de yeterli beslenemeyen 1,1 milyon hamilenin hayatını tehlikeye attığı bildirildi.

Hamile ve emziren kadınların yetersiz beslenmenin risklerine daha duyarlı olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun ölümcül riskleri artırdığı vurgulandı.

Yemen, iki yılı aşkın süredir Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Insani YardımlarJamie McGoldrickSANA
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