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Yemen'deki Afrikalı göçmen sayısı 30 bini aştı

Yılbaşından bu yana Yemen'e giriş yapan Afrikalı göçmen sayısı 30 bini aştı.

Yemen'deki Afrikalı göçmen sayısı 30 bini aştı

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017 yılbaşından bu yana Yemen'e gelen Afrikalı göçmen sayısının 30 bini aştığını duyurdu.

BMMYK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in çatışmalara rağmen halen göçmenler için bir kaçış ve geçiş noktası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, geçen yıl 117 binden fazla göçmenin deniz yolunu kullanarak giriş yaptığı ülkeye yılbaşından bu yana 30 binden fazla göçmenin geldiği kaydedildi.

Kaçakçıların, emniyet güçlerini gördüklerinde göçmenleri suya atlamaya zorladığı bilgisine de açıklamada yer verildi.

Etiyopya ve Somali'nin başını çektiği Afrika ülkelerinden Yemen'e gelen göçmenler burada 6 ay ila 1 yıl kalıp sonrasında Suudi Arabistan'a geçmeye çalışıyor. Bazıları ise Yemen'de kalmayı tercih ediyor. BMMYK, Aden ve Şebve'de Afrikalı göçmenlerin kaldığı pek çok kampı yönetiyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 10 Ağustos'ta, Yemen açıklarında denize atılarak ölüme terk edilen çoğunluğu genç 120 Afrikalı sığınmacıdan 51'inin boğulduğunu bildirmişti.

Muhabir: Gülşen Topçu

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