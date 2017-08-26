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Yemen'deki koalisyon güçlerinden "teknik hata" açıklaması

- Koalisyonun sözcüsü Albay Maliki: - "Evin doğrudan hedef alınmadığı tespit edildi, saldırı Husi milislere bağlı kontrol ve komuta merkezini hedef alan askeri bir noktayı vurmayı amaçlıyordu"

Yemen'deki koalisyon güçlerinden

SANA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da cuma sabahı bir evin bombalanması sonucu 14 sivilin hayatını kaybettiği saldırının "teknik bir hata" olduğunu belirtti.

Koalisyonun sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yayınlanan açıklamasında, "Evin doğrudan hedef alınmadığı tespit edildi, saldırı Husi milislere bağlı kontrol ve komuta merkezini hedef alan askeri bir noktayı vurmayı amaçlıyordu." dedi.

Husilerin yerleşim bölgelerini kalkan olarak kullandığını söyleyen Maliki, "Sana'da gerçekleşen olayın kasıtsız ve teknik bir hata olduğunu" vurgulayarak bu durumdan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Koalisyon güçlerinin acilen bu durumu olayları inceleyen ortak ekibe sevk etmek için prosedürleri başlattığını söyleyen Maliki, koalisyon güçlerinin özellikle sivillerin korunması noktasında uluslararası insan hakları kanunlarına bağlı olduklarını kaydetti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dün Sana'da düzenlenen hava saldırısında 14 sivilinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını, Sana'nın Fec Atan bölgesine düzenlenen hava saldırılarında ölenlerin arasında en küçüğü 3 yaşında 5 çocuk bulunduğunu açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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