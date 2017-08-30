Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Böcek ilaçlı yumurta Kurmay Albay Muzaffer Düzenli ekonomi
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı

Yemen'deki sel felaketi

- Ülkede etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Yemen'deki sel felaketi

MARİB (AA) - Yemen'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin orta kesimindeki İbb vilayetine bağlı Cebele ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Sel ve su baskınları nedeniyle bazı evlerin yıkıldığı bölgede, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Yemen'in güneyindeki Lahic vilayetine bağlı Mukatara ilçesinde dün meydana gelen sel ve su baskınlarında da 14 kişi yaşamını yitirmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İBBSelYemen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5