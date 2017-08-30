Yemen'deki sel felaketi

MARİB (AA) - Yemen'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin orta kesimindeki İbb vilayetine bağlı Cebele ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Sel ve su baskınları nedeniyle bazı evlerin yıkıldığı bölgede, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Yemen'in güneyindeki Lahic vilayetine bağlı Mukatara ilçesinde dün meydana gelen sel ve su baskınlarında da 14 kişi yaşamını yitirmişti.

