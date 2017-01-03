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Yemen'deki şiddet olayları

- Şebve'de hükümete bağlı birlikler ile Husiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 16'sı militan 19 kişi öldü

Yemen'deki şiddet olayları

ŞEBVE (AA) - Yemen'in doğusundaki Şebve ilinde ordu birlikleri ile Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 19 kişinin öldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı Halk Direniş Güçleri (HDG) Enformasyon ve İzleme Ofisi yetkilisi Macid Amir el-Harisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Useylan kentinin batısındaki Es-Selim bölgesinde, Husiler ve Salih yanlıları ile direniş güçleri ve ordu birlikleri arasında çatışma yaşandığını söyledi.

Harisi, hükümet birliklerinin birkaç gün önce kontrolü sağladığı Selim, Es-Suveyda, El-Alem Dağı bölgelerini yeniden ele geçirebilmek için Husiler ile Salih yanlılarının düzenlediği saldırılar neticesinde patlak veren çatışmalarda, Husiler ile Salih yanlılarından 16, hükümet güçlerinden ise 3 kişinin öldüğünü ifade etti.

Hükümet güçlerinin dün geceden bu yana belirli aralıklarla devam eden saldırıları püskürttüğünü kaydeden Harisi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da havadan destek verdiğini aktardı.

Yemen ordusu, bir hafta önce Beycan ve Useylan ilçelerini geri almak için kapsamlı bir askeri operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
HDGHusilerUseylanYemen
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