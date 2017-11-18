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Yemen'den 'acil yardım' çağrısı

Yemen Taiz'deki Sevra Devlet Hastanesi, yüzlerce diyaliz hastasının kurtarılması için çağrı yaptı.

Yemen'den 'acil yardım' çağrısı

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce diyaliz hastasının kurtarılması için acil yardım çağrısı yapıldı.

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Kentteki en büyük hastanelerden Sevra Devlet Hastanesi İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, günlük 80'in üzerinde diyaliz işleminin gerçekleştirildiği ve 400 diyaliz hastasının takip edildiği hastanede ilaç stoğunun tükenmek üzere olduğu, mevcut ilaçların sadece bir hafta yeteceği kaydedildi.

Açıklamada, Yemen hükümeti ve başta Kral Selman İnsani İşler ve Yardım Merkezi olmak üzere yardım faaliyetlerinde bulunan insani kuruluşlara, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan yüzlerce hastanın kurtarılması çağrısı yapıldı.

Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçler, Ağustos 2015'ten bu yana Taiz'i abluka altında tutuyor.

Muhabir: Gülşen Topçu

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