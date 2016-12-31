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Yemen'den getirilen 160 hastanın tedavilerine başlandı

Türkiye ile Yemen arasındaki mutabakat kapsamında getirilen Yemenli 160 hastanın tedavilerine Afyonkarahisar'da başlandı.

Yemen'den getirilen 160 hastanın tedavilerine başlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yemen'in Aden kentinden Kütahya Zafer Havalimanı'na özel uçakla nakledilen 160 hasta ve 54 refakatçi, sağlık durumlarına göre ambulans ya da otobüslere alınarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hasta ve refakatçiler, hastanede kendileri için önceden belirlenen odalara yerleştirildi.

Gönüllü tercümanlar aracılığıyla iletişim kurularak ihtiyaçları belirlenen ve yemek verilen hastaların ilk muayeneleri odalarında doktorlar tarafından yapıldı.

Daha önce midesinden ameliyat edilen ve rahatsızlığı süren 3 yaşındaki Jana Mohammed de Genel Cerrahi Servisinde bir odaya alındı.

İlk muayenesi yapılan çocuğun refakatçisi Yaqop Almashwali, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Bizi tedavi için Türkiye'ye getiren başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

Gazzeli hastalar da Afyonkarahisar'da tedavi edilmişti
Hastalara eşlik eden Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) Uluslararası İlişkiler ve Acil Hizmetler Daire Başkanı Muhammed Bayram ise Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetiminin iki gündür Yemenli hastalar için çok titiz bir çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Yemenliler için daha önce Gazzeli hastaların da tedavi edildiği Afyonkarahisar'ı tercih ettiklerini belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Dünyada nerede mazlum varsa kafasını kaldırdığı zaman çok şükür Türkiye'yi görüyor, Bir Türk'ü görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya mazlumlarının sesi olduğuna ve hepsine yardım elini uzattığına her zaman şahit oluyoruz. Yine o operasyonlarımızdan birinde, Yemen'den getirdiğimiz hastaları Afyonkarahisar Devlet Hastanesine yerleştirme kararı aldık. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen operasyonda Gazzeli hastaların tedavilerinde gösterilen başarı ve hastaların üstün memnuniyeti yine Afyonkarahisar Devlet Hastanesini tercih etmemize neden oldu. Sağ olsunlar hem yönetim hem hekim arkadaşlar ısrarla burayı tercih etmemizi istedi. Buradaki hekimlerimizin yeterli olduğunu belirtince bir önceki tecrübelerimizden dolayı buraya getirdik."

Bayram, hastaların tedavi sürecine ilişkin de bilgi verdi.

İlk tetkiklerin bu gece tamamlanacağını kaydeden Bayram, Afyonkarahisar'da tedavi imkanı olmayanların diğer illerdeki en iyi hastanelere sevk edileceği bilgisini paylaştı.

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