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Yemen'den Suudi Arabistan'a füze atıldığı iddiası

- Husiler, sınırda yer alan Cazan ve Asir bölgelerindeki askeri noktalara füze atıldığını öne sürdü

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze atıldığı iddiası

SANA (AA) - Husiler, Suudi Arabistan sınırındaki askeri noktalara pek çok füze atıldığını iddia etti.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, Cazan kentindeki El-Mevsim Sınır Kapısı'nda bulunan askeri noktalar ile Asir bölgesindeki El-Cerbe karargahına füze atıldı. Füzelerin, Suudi Arabistan ordusunda büyük hasara neden olduğu kaydedildi.

Bu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Suudi Arabistan yönetimi de Yemen'den füze atıldığı yönünde bilgi paylaşımında bulunmadı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi daha önce yaptığı açıklamada, Husilere ait füze gücünün Abu Dabi'de başarılı bir deneme gerçekleştirdiğini ve füzelerinin Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) hedeflere ulaşabileceğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
FüzeHusilerSuudi Arabistan
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