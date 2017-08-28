Yemen'den uluslararası topluma çağrı

TAİZ (AA) - Yemen hükümeti, Husilerin Taiz kentinde sivillere yönelik saldırılarını durdurmaları için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz'de sivilleri hedef alan saldırıları üç yıldır sürdürdüğü belirtildi.

Uluslararası camianın bu durum karşısında sessiz kalmasının şaşkınlıkla karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Uluslararası toplum ve uluslararası kurumlar ile basın mensupları ve dost ülkelerin büyükelçilerinden, işlenen bu suçları kınamaları, sivillere yönelik saldırıların durması ve kentteki ablukanın kaldırılması için Husilere baskı yapılmasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Husilerin kısmi şekilde abluka altında tuttuğu Taiz'de dün bir mahalleye düzenlediği hava saldırısında 3 sivil ölmüş, 7'si yaralanmıştı.

Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının Taiz kentine uyguladığı abluka, hükümet güçleri tarafından yaklaşık bir yıl önce kısmi olarak kırılmıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerde kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.