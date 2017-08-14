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Yemen'e 350 ton gıda ve ilaç yardımı

MARİB (AA) - Yemen'e gönderilen ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddelerinden oluşan 350 ton yardımın Marib kentine ulaştığı bildirildi. Yemen'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkan Yardımcısı Vekili Johannes Bruwer, sosyal paylaşım...

Yemen'e 350 ton gıda ve ilaç yardımı

MARİB (AA) - Yemen'e gönderilen ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddelerinden oluşan 350 ton yardımın Marib kentine ulaştığı bildirildi.

Yemen'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkan Yardımcısı Vekili Johannes Bruwer, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "özellikle kolera tedavisinde kullanılmak üzere 86 ton ilaç ve diğer tıbbi malzeme ile 264 ton gıda malzemesinin ülkeye ulaştığını" duyurdu.

Söz konusu yardımları taşıyan tırların Umman ve Ürdün üzerinden Yemen'e ulaştığını kaydeden Bruwer, bu ülkeye yönelik yardımların gelmeye devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan Yemen'deki ICRC Sözcüsü Adnan Huzam de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım malzemelerinin Maskat ile Amman'dan kara yoluyla Marib'e ulaştığını söyledi.

Huzam, "Yardım malzemelerinin sevkıyatı devam edecek ancak nakil işlemleri nedeniyle biraz vakit alıyor." dedi.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kolera salgını nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin yaşamını yitirdiği Yemen'de, BM verilerine göre yaklaşık 15 milyon kişi yeterli sağlık hizmetine erişemiyor.


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ICRCKızılhaçMaribYemen
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