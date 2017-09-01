Yemen'in devrik lideri Salih'ten bayram mesajı:

SANA (AA) - Yemen devrik lideri Ali Abdullah Salih’in herkesi kapsayıcı ulusal uzlaşıya çağırdığı bildirildi.



Lideri olduğu Genel Halk Kongresi (GPC) partisine bağlı almotamar.net internet sitesinde yayımlanan Kurban Bayramı mesajında Salih, "Diyalog, değişik meselelerde ve herkesle ilişkileri yönetmek konusunda Genel Halk Kongresi partisinin takındığı ve takınmayı sürdüreceği yöntemdir. Bu prensipten yola çıkarak, hiç kimseyi dışlamayacak kapsayıcı ulusal uzlaşı için defalarca yaptığımız çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.



Uzlaşı için herhangi bir taraftan sarf edilecek çabayı takdir edeceğini belirten Salih, "Son dönemde genel siyasi arenada meydana gelen üzücü gelişmeler ve olumsuz sonuçlar, düşmana (Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu) karşı mücadele eden güçlere ayrılıkları ve anlaşmazlıklarını aşmayı, tıkanıklar ile gerginliklerini gidermeyi ve tedavi etmeyi gerekli kıldı." değerlendirmesini yaptı.



Salih, partisinin fitne çıkarmayı amaçlayan her girişimini engellemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husiler ve Salih yanlılarıyla savaşan Yemen hükümetine Mart 2015'ten beri destek veriyor.

Husiler ile müttefikleri devrik Cumhurbaşkanı Salih arasında bir süredir karşılıklı sert açıklamalarla gerginlik yaşanıyordu.

Husilerin silahlı kanadı Halk Komiteleri, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Husileri "milis" şeklinde nitelendiren Salih'in "kırmızı çizgiyi aştığını" ifade etmişti.

Daha önce karşılıklı sert açıklamalarda bulunan GPC Genel Sekreteri Arif ez-Zevka ve Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam başta olmak üzere her iki taraftan önemli isimlerin Sana'da 29 Ağustos'ta katıldığı toplantının ardından yayımlanan açıklamada, taraflar arasında bir süredir yaşanan gerginliğe son veren bir anlaşma yapıldığı kaydedilmişti.