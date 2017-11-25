Yemen'in kuzeyinde sınır geçişlerindeki abluka

SANA (AA) - Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki sınır geçişlerini 19 gündür abluka altında tutan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 82 yardım gemisi ve uçağa ülkeye giriş izni verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El-İhbariyye'de yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, 82 yardım gemisi ve uçak için Yemen'e giriş izni verildiğini duyurdu.

Husiler tarafından 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a atılan balistik füzenin, Yemen'e El-Hudeyde Limanı'ndan sokulduğu bilgisini veren Maliki, Birleşmiş Milletlere (BM), "İran'ın Husilere gönderdiği silah kaçakçılığının önüne geçmek için" Husilerin kontrolündeki El-Hudeyde Limanı'nda yönetimi devralma çağrısını yineledi.

Abluka nedeniyle yaklaşık üç haftadır ticari ürün ve insani yardım malzemesi taşıyan gemilerin Husilerin kontrolündeki El-Hudeyde ve Es-Salif limanlarına ulaşmasına izin verilmiyor.

Koalisyon güçlerinin Yemen limanlarını her türlü insani yardım ve ticari ürün girişine kapatması ülkede yeni krizleri tetiklemişti.



Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nda, önceki gün, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yaklaşık üç haftadır durdurulan "insani yardım uçuşlarının" yeniden başladığı, El-Hudeyde ve Es-Salif limanlarının da yeniden açıldığı bildirilmişti. Buna karşın BM ve Husiler, şu ana kadar uçuşun gerçekleşmediğini ve herhangi bir yardım gemisinin ülkeye giriş yapmadığını belirtmişti.

Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına "kaçak silah sevkiyatını" engellemek amacıyla Yemen'e hareket eden gemileri denetleyen Cibuti'deki BM'ye bağlı Kontrol ve Denetleme Mekanizması, 13 Kasım'da insani yardımlar ve ticari gemilerin limanlardan girişi için gemilere yeniden izin belgesi çıkarmış ancak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, hareket eden gemileri, limanlara 20 mil yaklaştıklarında durdurmuştu.

Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasına karşılık 6 Kasım'da Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerini kapatmıştı. Koalisyon güçleri, bu karardan bir hafta sonra Yemen'de hükümetin kontrolündeki limanları yeniden açmıştı.