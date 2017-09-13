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Yemenli gazetecilerden AA'ya ziyaret

- İstanbul'da yaşayan Yemenli gazeteciler, AA İstanbul Ofisi'ni ziyaret etti

Yemenli gazetecilerden AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Yemenli gazetecilerden oluşan heyet, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisi'ne ziyarette bulundu.

Yemen İstanbul Başkonsolosluğu ve Arap Stratejik Araştırma Merkezi'nin düzenlediği program kapsamında gerçekleşen ziyarette, heyeti AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ve AA Asya ve Kafkasya Bölge Koordinatörü Yılmaz Yaman karşıladı.

Mutanoğlu, gazetecilere bir sunum yaparak, Anadolu Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Heyet başkanı Yemen Büyükelçiliği Basın Ataşesi Talal Jamel de Yemen'deki olayların daha doğru bir biçimde dünya kamuoyuna aktarılmasını istediklerini, bu amaçla Yemenli ve Türk gazetecileri bir araya getirmenin faydalı olacağını düşündüklerini ifade etti.

Jamel, Yemen haber ajansı SEBE ile AA arasındaki, ülkelerindeki olaylar nedeniyle son dönemde duraklayan ilişkileri canlandırmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Metin Mutanoğlu, ziyaretin anısına Talal Jamel'e çini işlemeli tabak hediye etti.


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Hüseyin AltınalanMetin MutanoğluTalal JamelYemenYemen İstanbul Başkonsolosluğu
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