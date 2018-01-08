Yemenli yatırımcılar Türkiye yolunda

RİYAD (AA) - T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Dr. M. Mustafa Göksu, 10-13 Ocak tarihlerinde düzenlenecek "Türk-Yemen İş Forumu 2018" programına dünyanın birçok ülkesinde yatırım yapan 150'den fazla Yemenli iş adamının katılacağını söyledi.

TYDTA Körfez Ülkeleri Temsilcisi Göksu, forum hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Yemen İş Forumu vasıtasıyla farklı alanlarda yatırım fırsatlarının oluşacağını belirtti.

İki ülke arasındaki ortak yatırımların artırılmasının da hedeflendiğini dile getiren Göksu, forum kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli alanlarda yatırımlar yapan 150'den fazla Yemenli iş adamını Adana ve Mersin'de 4 gün ağırlayacaklarını ifade etti.

İş forumunun Türk ve Yemenli iş adamları açısından bir ilk olmasına rağmen iki ülke arasındaki özel sektörün ortaklığı açısından eşsiz bir platform oluşturacağına dikkati çeken Göksu, forum çerçevesinde iki ülke iş adamları arasında birçok anlaşma imzalanmasını beklediklerini söyledi.

TYDTA olarak Türkiye'deki Yemenli yatırımcılara her türlü destek ve kolaylığı sağlama yönünde çaba sarf ettiklerini ifade eden Göksu, bu programın da iki ülkenin özel sektörü arasında küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayacak şekilde ortak projeler üretme konusunda taraflara cesaret vereceğine vurgu yaptı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın himayesinde Adana ve Mersin'de gerçekleştirilecek 4 günlük forum kapsamında bir araya gelecek birçok sektördeki Türk ve Yemenli iş adamı ile yatırımcılar kalkınma, yatırım ve ekonomik anlamda iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bakan Elvan'ın da katılacağı programa Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid el-Maitimi, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Dr. Akif Menevşe ile ülke büyükelçileri, yetkililer, Türk ve Yemenli iş adamları katılacak.