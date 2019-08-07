Yeni AB Komisyon Başkanı, Türkiye'ye olumlu bakıyor

Avrupa Parlamentosu tarafından da seçimi onaylanan Ursula von der Leyen, eski Alman Savunma Bakanı olarak Türkiye’ye akılcı bakan bir kişi. Savunma Bakanlığı süresince Alman Tornado uçakları ve 255 askerin İncirlik’ten Ürdün’e gitmesini hatalı bir hareket olarak nitelendirmişti.



Nato içinde en büyük Avrupa ordusunu oluşturan Türkiye’nin AB’den uzaklaşmasına izin vermeyeceğini açıklayarak Eylül’de görevine başladıktan sonra Türkiye’ye karşı olumlu bir politika izleyeceğinin sinyallerini verdi.



Öncelikle Türkiye için ayrılan yıllık AB’ye hazırlık bütçesinde bir kısıtlama yapmaya olumlu bakmayan Ursula von der Leyen ayrıca Türkiye ile olan görüşmelerin bu dönem tekrar ciddi bir şekilde başlamasını onaylıyor. Bu konuda Avrupa Parlamentosu Türkiye’ye karşı her türlü zorluğu çıkarmaya çalışsa bile Von der Leyen komisyonda ağırlını koyacak bir kişi. Avrupa Yatırım Bankası’nın da bu yıl için Türkiye’ye verilecek kredileri dondurmasına olumlu bakmayan Von der Leyen bu yıl içinde Türkiye’yi ziyaret etmeyi de gündeme almış bulunuyor.



Özellikle Türkiye’nin Suriyeli mültecilere kapılarını açması ve bugüne kadar 5.3 milyon Suriye’li mülteciye sahip çıkması Ursula von der Leyen’i etkileyen konuların arasında yer almaktadır. Bu açıdan son 5 yılda komisyon başkanlığı yapan eski Lüksemburg Başbakan’ı Yunker’e göre Von der Leyen Türkiye ile diyaloğu daha sıcak tutmak isteyen bir kişidir. Türkiye 11. Büyükelçiler Konferansı’na Von der Leyen veya yardımcılarından birini davet etseydi olumlu bir adım atmış olurdu. Bu konuda Mevlüt Çavuşoğlu akılcı bir çıkış yapmalıydı.