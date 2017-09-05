Yeni adli yıl açılış resepsiyonu

ANKARA (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla resepsiyon verdi.
Yargıtay Başkanı Cirit, Başkanvekili Seyit Çavdar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve eşleri, TBMM Havuzlu Bahçe'de verilen resepsiyona gelen konukları kapıda karşıladı.
Resepsiyona Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile yüksek yargı üyeleri katıldı.