Yeni adli yıl açılış töreni

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargıtayın ev sahipliğinde yarın yapılacak adli yıl açılış törenine, konuşmacı değil, dinleyici olarak davet edildiğini belirterek, "Biz, gerçek sorunların hiç kimseden çekinilmeksizin konuşulmadığı bir yere sırf alkışlamak için gitmeyiz. Yargıtaydan da kendisine ve şanlı tarihine yakışanı yapmasını ve geleneği yeniden başlatmasını bir kez daha talep ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıl öncesine kadar Türkiye'de çok doğru ve sağlıklı bir yargısal gelenek bulunduğunu, Yargıtay Başkanı ve Türkiye Barolar Birliğinin, yargının sorunlarını, devleti yönetenler ve yönetmeye talip olanlar önünde konuştuğunu belirtti.

Açıklamasında, "Söylediklerimizin doğruluğundan rahatsız olanlar, sudan bahanelerle bu konuşmanın dayanağı olan kanun maddesini değiştirdiler" ifadesini kullanan Feyzioğlu, yine de kanunda açık hüküm olmasa da uygulamanın devam edebileceğini, ancak Yargıtayın siyasi iktidarın dediğini yapmayı tercih ettiğini savundu.

Yargıtayın, Türkiye Barolar Birliğini, adli yıl açılışına konuşmacı değil, dinleyici olarak davet ettiğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Anlaşılan kendi kendilerine konuşup, kendi kendilerine dinleyecekler. Doğruların söylenmesinden ve duyulmasından bazıları memnun olmuyor demek ki. Biz, gerçek sorunların hiç kimseden çekinilmeksizin konuşulmadığı bir yere sırf alkışlamak için gitmeyiz. Yargıtaydan da kendisine ve şanlı tarihine yakışanı yapmasını ve geleneği yeniden başlatmasını bir kez daha talep ediyoruz."