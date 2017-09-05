Yeni adli yıl açılışı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, Tunceli'de görev yaptığı dönemde, asker ve polisin suçluyu yakalamak için 5-6 ay çalıştığını, tutuklanması için adli makamlara teslim ettiklerini belirterek, "Bir de bakmışsınız serbest kalmış. Bu asker polisin moralini bozuyor. Burada FETÖ'cülerin etkisi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Samsun Adalet Sarayı yerleşkesindeki Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmada, yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hakim ve savcılara, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cülerin kısa sürede tutuklanmaları için aldıkları hızlı kararları nedeniyle teşekkür eden Kaymak, adaletin sağlanmasında yargının önemine işaret etti.

Tunceli Valiliği yaptığı dönemde yaşadıklarına değinen Kaymak, şunları dile getirdi:

"Tunceli'de görev yaparken asker, polis bir suçluyu takip ediyorsunuz. 5-6 ay bir hazırlık yapmışsınız tutuklanmasını bekliyorsunuz. Bir de bakmışsınız serbest kalmış. Bu asker polisin moralini bozuyor. Burada FETÖ'cülerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Onlara sorduğumuzda, 'polis iyi çalışmadı, deliller oluşmadı.' Bu olay terörle mücadeleyi ne kadar zaafa uğrattıklarını gösteriyor. Ama arkadaşlar şunu gördük ki başka ülkemiz yok. Ülkemiz şu anda varlık yokluk mücadelesi veriyor. 15 Temmuz sürecinde hakim, savcı arkadaşlarımıza, hızlı bir şekilde, darbeye katılan kişilerin tutuklanmasındaki dirayetleri için teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum."

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra üçte bir oranında hakim ve savcılarının görevine son verildiğini ancak bu sürede yargıda herhangi bir aksaklık olmadığını söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver de yeni adli yılın Türk milletine ve toplumun esenliği için uğraş veren tüm hukukçulara hayırlı olmasını diledi.



