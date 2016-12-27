"Yeni Anayasa Süreci ve Başkanlık Sistemi" konferansı

BARTIN (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Anayasayı hazırlayan iktidarlara biz kurucu iktidar adını veriyoruz. Gerek 1961 gerekse 1982 anayasalarının kurucu iktidarları demokratik değildir. Yani halk iradesini temsil etmiyorlar." dedi.

Karatepe, Bartın Üniversitesince Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Anayasa Süreci ve Başkanlık Sistemi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, 1961 ve 1982 anayasalarının demokratik seçimle iş başına gelmeyen ve demokratik metotlar ile oluşmayan bir meclis tarafından hazırlandığını söyledi.

"Neden yeni bir anayasa sorusunu cevaplamamız gerekirse, 1961 anayasası bir ara rejimde, olağanüstü dönemde hazırlanıyor. Türkiye 1980'e geldiğinde bir başka ara rejim yaşıyor." diyen Karatepe, "Demokratik seçimle iş başına gelmeyen ve demokratik metotlar ile oluşmayan bir meclis hazırlıyor. Anayasayı hazırlayan iktidarlara biz kurucu iktidar adını veriyoruz. Gerek 1961 gerekse 1982 anayasalarının kurucu iktidarları demokratik değildir. Yani halk iradesini temsil etmiyorlar." ifadesini kullandı.

Parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasındaki farka da değinen Karatepe, şunları kaydetti:

"Hükümet parlamentodan çıkmadığı için parlamentodan güvenoyu da almayacak. Milletin seçtiği birinin ayrıca parlamentodan güvenoyu olmasına da gerek yok. Başkanlık sisteminin bir özelliği de, başkanlar, başkanlık kararnameleri çıkarıyor. Bu kararname ile yürütme, bakanları ile bürokratlarının sayısına ve görevleri her neyse kendisi tayin edecek. Başkanlar çıkardıkları bu kararnameler ile yürütme alanını düzenliyorlar ama hiçbir zaman temel haklarla ilgili kararname çıkaramıyorlar. Kanunla düzenlenen alanlarda kararname çıkaramıyorlar. Kanunla düzenlenmiş alanda kararname çıkmışsa da kanun geçerli oluyor. Başkanın, kararname düzenlediği alanlarda parlamento isterse kanun çıkarabiliyor. O zaman da başkanın kararnamesi yürürlükten kalkıyor, yani kanun üstün oluyor."