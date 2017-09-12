Yeni arkeoloji müzelerinin temeli atılacak

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, çağdaş müze anlayışına uygun inşa edilmesi planlanan Samsun ve Kütahya'daki arkeoloji müze binalarının yakın zamanda temelinin atılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Samsun ve Kütahya'da önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yeni arkeoloji müzelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Samsun'da yapılacak arkeoloji müzesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen protokol yolu ve çevre düzenlemesi kapsamında mevcut arkeoloji müzesinin yıkımının gerçekleştirileceği bildirildi.

Bakanlık ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında "Samsun Yeni Arkeoloji Müzesi Mimari ve Teşhir-Tanzim" işi için 21 bin metrekare arsa tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde yüzde 25'i belediye, yüzde 75'i Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak yeni müze binası, 9 bin 500 metrekare inşaat alanı, 4 bin 250 metrekare kapalı sergileme alanına sahip olacak. İhalesi 46 milyon 846 bin liraya yapılan müze binası için yer teslimi yapıldı. Söz konusu alanda çalışmalara başlanarak temel atma seviyesine getirildi."

- Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi Yapımı

Açıklamada, Kütahya'da da binası medrese yapısı olduğu, büyüme imkanının bulunmadığı, depo ve sergileme alanları açısından yetersiz hale geldiği ve TKİ Genel Müdürlüğünün finanse ettiği Seyitömer kazılarından sürekli eser gelmediği belirtilen mevcut arkeoloji müzesinin yerine çağdaş müzecilik anlayışına uygun yeni bir yapının yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Kütahya merkezdeki İnköy Mahallesi'nde Bakanlıkça tahsisi yapılan 14 bin 414 metrekare arsa içinde Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi inşa edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, Kütahya Valiliği ve TKİ Genel Müdürlüğü arasında protokolü imzalanan 'Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi Yapımı Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenleme' işinin ihalesi 45 milyon 371 bin liraya yapıldı. Toplam 14 bin metrekare kapalı alan, 5 bin metrekare kapalı sergi alanı ve bin 650 metrekare depo alanına sahip olacak müzede kafeterya, fuaye, konferans salonu, çocuk eğitim atölyesi, multivizyon mekanı, müze mağazası, kütüphane, idari birimler, atölyeler ve laboratuvar bulunacak. Yer teslimi yapılmasının ardından çalışmalara başlanan alanda temel atma seviyesine gelindi."

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un yakından ilgilendiği her iki projenin temelinin yakın zamanda düzenlenecek törenlerle atılacağı aktarıldı.