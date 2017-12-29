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Yeni asgari ücret açıklandı (2)

- Asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi - TİSK Genel Sekreteri Koç: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin istihdama verdiği tarihi ve kararlı desteğin 2018 yılında da devam edecek olması, geleceğe daha umut dolu bakmamızı sağlamakla birlikte yeni istihdam imkanları yaratılmasının da önünü açacaktır" - Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat: - "Gelinen nokta itibariyle yapılan artış, oransal olarak belki şey gibi görünüyor ama rakamsal olarak bizim beklentimize cevap vermediği için biz bu Komisyon kararına katılmıyor ve muhalefet ediyoruz"

Yeni asgari ücret açıklandı (2)

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret desteğinin devamına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin istihdama verdiği tarihi ve kararlı desteğin 2018 yılında da devam edecek olması, geleceğe daha umut dolu bakmamızı sağlamakla birlikte yeni istihdam imkanları yaratılmasının da önünü açacaktır." dedi.

Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlenen asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumunun yanı sıra işsizlik oranları, verimlilikteki gelişmeler ve rekabet gücü gibi başka değişkenlerin de asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınmasının temel beklentileri olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin istihdama verdiği tarihi ve kararlı desteğin 2018 yılında da devam edecek olması, geleceğe daha umut dolu bakmamızı sağlamakla birlikte yeni istihdam imkanları yaratılmasının da önünü açacaktır. Bu sorumluluk çerçevesinde alınan kararın işletmelerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Türk işverenleri olarak ülkemizin büyümesi ve kalkınmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum."

- Türk-İş karara muhalefet etti

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bir kişinin asgari geçim tutarı olarak hesapladığı bin 893 lira 90 kuruşu yeni yılda net asgari ücret rakamı olarak teklif ettiklerini anımsatarak, "Gelinen nokta itibarıyla yapılan artış, oransal olarak belki şey gibi görünüyor ama rakamsal olarak bizim beklentimize cevap vermediği için biz bu Komisyon kararına katılmıyor ve muhalefet ediyoruz." dedi.

(Son)

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