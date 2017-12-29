Yeni asgari ücret açıklanıyor

ANKARA (AA) - İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti açıklamak üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplanan Komisyon'da, işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK temsil ediyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı, 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantı 15 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantı da 22 Aralık'ta TİSK Genel Merkezi'nde düzenlenmişti.

Görüşmelerde Türk-İş, asgari ücretin net bin 893 lira 90 kuruş olarak belirlenmesini teklif ederken TİSK, bu teklifi çok yüksek bulmuştu.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor.