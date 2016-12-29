Yeni asgari ücret belirlendi (2)

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Hükümet olarak bütçe planlaması yaparken enflasyonu 6,5 olarak hesaplamıştık. Asgari ücretteki artış oranını ise yaklaşık yüzde 8 olarak karara bağladık. Bu çerçevede brüt asgari ücret bin 777 lira 50 kuruş, net asgari ücret bin 404 lira 6 kuruş. Yani bin 300 liraya 104 lira ilave edildi." dedi.

Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda 2017'de geçerli olacak asgari ücret rakamının açıklandığı toplantıda, yeni asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başladı.

Türkiye'nin son bir yılda yaşadığı olaylar ile dünyadaki konjonktürün belirli zorlukları beraberinde getirdiğini ifade eden Müezzinoğlu, buna rağmen gelecek hedefleri olan Türkiye için daha çok yatırım, istihdam, ihracat ve rekabetin önem taşıdığını vurguladı.

İşçi ile işveren arasındaki dengenin sağlanmasının kolay olmadığını dile getiren Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Bir taraftan işverenimizin dünya ile rekabetteki gücünü koruyan ve destekleyen bakış açısı, diğer taraftan da alın teri döken, emeğinin karşılığını helal rızık olarak evine götürmek isteyen kardeşlerimizin hak ve hukukunun geliştirilmesi, onların standartlarının yükseltilmesi, bu ikisi arasında dengenin sağlanabilinmesi açıkçası çok kolay değil. Hele hele bugün yaşadığımız konjonktür nedeniyle. Buna rağmen öncelikle işçi kardeşlerimizin çok mutlu olamadığı, yine işverenin de çok mutlu olamadığı, bir bakan olarak benim de çok mutlu olamadığım ama neticede yarınlarımızın huzurlu, güvenli, istikrarlı ve başarı geçmesi için paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız, paylaşarak daha büyük başarılara yürüyeceğimiz bir yolculuğu yapma gayretiyle olabildiğince ortak karar vermeye çalıştık. Açıkçası dün gece de bu sabah da üçlü imzanın peşinde bir bakan olarak çok koştum. Gönlüm arzu ederdi ki işçi kardeşlerimiz adına Türk-İş'in de burada imzası olması ama başaramadık bu nedenle üzgünüm. İşverenin de zorluklarını da anlayarak, onların da zorluklarını paylaşarak, bu zorluklarda yine ülke koşullarının, imkanlarının değerlendirilmesi çerçevesinde onlara da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

- "Evli ve 3 çocuklu bir çalışanda net bin 500 liraya denk gelecek"

Hükümetin ve işveren tarafının iki kademeli asgari ücretten yana olduğunu, hükümetin bütçe planlamasında da asgari ücretin iki kademeli olarak yapıldığını ama Türk-İş'in asgari ücretin yılın tamamı için geçerli olması önerisini dikkate aldıklarını vurgulayan Müezzinoğlu, yeni yılda asgari ücretin yılın ilk ve ikinci altı ayı şeklinde olmamasına, yılın tamamı için aynı uygulanmasına karar verdiklerini vurguladı.

Müezzinoğlu, yeni asgari ücret rakamını hükümet olarak işverenle birlikte imzaladıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Hükümet olarak bütçe planlaması yaparken enflasyonu 6,5 olarak hesaplamıştık. Asgari ücretteki artış oranını ise yaklaşık yüzde 8 olarak karara bağladık. Bu çerçevede brüt asgari ücret bin 777 lira 50 kuruş, net asgari ücret bin 404 lira 6 kuruş. Yani bin 300 liraya 104 lira ilave edildi. Bu evli ve 3 çocuklu bir çalışanımız için yaklaşık net bin 500 lira gibi bir rakama denk geliyor. Ben bu anlamda az veren candan, çok veren maldan. İnşallah malımız çoğaldığında çok veren kısmını da çözeriz. Alın terinin bereketine inan biriyim. İnşallah işçi kardeşlerimiz de alın terinin bereketiyle geleceğe umut ve güvenli yürüyeceklerdir. İşverenlerimizden de istediğimiz şu; dünya konjonktüründeki olumsuzluklara asla teslim olmasınlar. Çünkü zorluklar yeni fırsatlar doğurur."

- "Destek konusu yine hükümetimiz tarafından değerlendirilir, son şekli verilir"

Bir basın mensubunun, yeni asgari ücrette net rakamın yılın sonunda da aynı kalması için vergi kesintisinin yapılmamasının söz konusu olup olmadığı yönündeki sorusuna Müezzinoğlu, "Bu bakan olarak benim yetkimde olan konu değil. Hükümetimiz bu talepleri değerlendirir, buna göre de bir karar yeri geldiğinde verilir. Yıl içinde geçen yıl gibi yapılan değerlendirmeler yine bu yıl da ihtiyaç olduğunda hükümetimize götürülür." yanıtını verdi.

Geçen yıl asgari ücrette yüzde 30 artış olduğu için bir defaya mahsus işverene 100 liralık desteğin verildiğini anımsatan Müezzinoğlu, "Bu yıl da bu desteğin aynı oranda olmasa bile devam edeceği konusunda Sayın Başbakanımızın açıklaması var. O nedenle destek konusu yine hükümetimiz tarafından değerlendirilir, son şekli verilir." dedi.

- "Çalışan ocak ayında aldığı rakamı aralık ayında da alabilmeli"

Türk-İş'in Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da açıklanan rakamın çalışanların beklentilerine cevap vermediğini söyledi.

Yaşam şartlarının en fazla ağırlaştığı ve alım gücünün olabildiğince düştüğü bir dönemin yaşandığını belirten Irgat, son üç ayda döviz kurunda yüzde 20'ye varan artış olduğuna işaret etti.

Açıklanan asgari ücret rakamının, TÜİK'in açıkladığı rakamıyla da kendi hesaplamalarıyla da örtüşmediğini dile getiren Irgat, asgari ücretin vergi dışı bırakılıp, çalışanın ocak ayında aldığı rakamı aralık ayında da alabilmesi gerektiğini söyledi.

Irgat, "Rakamları beklentilerimizi cevap vermediği için yetersiz buluyoruz. Bu nedenle de işçi temsilcileri olarak karara muhalif kaldığımızı belirtiyorum." dedi.

- "Hiçbir komisyon üyesinin duygusal davranma hakkı yok"

TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir ise "İşçiler istedi ama işveren vermedi" şeklindeki bir yaklaşımın doğru olmadığını ifade ederek, ilgili kurum ve kuruluşlardan aldıkları rakamların yanı sıra ülkenin gerçekleri, konjonktürel durum, enflasyon oranları gibi parametreleri dikkate alıp sürdürülebilir bir rakamı belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

İşverenler olarak çalışanların mutlu olmasını kendilerinin de önemsediğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Biz de daha fazla vermeyi elbette işveren tarafı olarak isteriz ama ülkenin hassasiyetleri var ve komisyon üyeleri olarak daha objektif değerlendirme yapmak durumundayız. Hiçbir komisyon üyesinin duygusal davranma hakkı yok diye düşünüyorum. Çünkü asgari ücrete çok fazla yük yüklenmiş. Birçok parametreyi etkiliyor. Bir işçinin aylık geçimi değil bunun dışında birçok şey asgari ücretin çarpanı olmuş. Asgari ücret geçen sene olduğu gibi bu yıl da net belirlendi. Bu durumun da işçinin lehine olduğunu düşünüyorum. Şu anda var olan konjonktürde bence yapılabileceğin en iyisi yapıldı diye düşünüyorum. Bu yapılan artış makul, uygun, sürdürülebilir, çalışma hayatına barış getirebilecek oran. İnşallah ülkemize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olur, işsizlerimizin de iş bulmasına katkı sağlar."

- Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 2 bin 88 lira

2017'de asgari ücret bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanacak. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 510 lira 81 kuruş olacak.

Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu bulacak. Bunun bin 777 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturacak.

(Bitti)