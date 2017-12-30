Yeni asgari ücretin açıklanması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bin 603 liralık asgari ücret, AKP Hükümetinin emekten ve emekçiden yana olmadığının tescillenmesidir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, hükümetin, milyonlarca işçi ve ailelerinin hayallerini bir kez daha yıktığını ileri sürdü.

Açlık sınırının altında kalan asgari ücretin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Ağbaba, "Şunu bir kez daha belirtmek gerekir ki CHP iktidarında asgari ücret, asla açlık ücreti olmayacaktır." ifadesine yer verdi.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bin 603 liralık asgari ücret, AKP Hükümetinin emekten ve emekçiden yana olmadığının tescillenmesidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun açıkladığı karar, emekçiler adına tam bir skandaldır. Açlık sınırının Bin 608 lira olduğu ülkede, asgari ücretin bin 603 lira olması, insanlara yeme, içme, giyinme, ısınma demektir. İşçileri açlığa mahkum etmektir.

Bugün CHP iktidarda olsaydı asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılacak ve 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin lira olacaktı."