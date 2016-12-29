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Yeni asgari ücretin belirlenmesi

- Hak-İş Genel Başkanı Arslan: - "2017 yılı için net bin 404 lira olarak belirlenen asgari ücret, beklentileri karşılamaktan uzaktır" - "Çalışanların tamamını temsil etmekten uzak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en kısa zamanda katılımcı, demokratik, çoğulcu ve temsilde adalet ilkesi dikkate alınarak yeniden oluşturulmalı"

Yeni asgari ücretin belirlenmesi

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2017 yılı için net bin 404 lira olarak belirlenen asgari ücretin, beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Arslan, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl oransal artışlar yerine asgari ücretin bin 300 lira olarak tespit edildiğini ve tabanın yükseltilmesi anlamında önemli bir adım atıldığını hatırlattı.

Arslan, bu yıl için de kabul edilebilir bir asgari yaşam standardının yakalanması anlamında bir artış beklendiğini ancak yapılan artışın bu beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğunu savundu.

Asgari ücretin, toplumun sosyal modeli, asgari yaşam standardı ve gelir dağılımının önemli bir unsuru olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Toplumun ve çalışanların önemli bir kesimini ilgilendiren ve 2017 yılı için bin 404 lira olarak belirlenen asgari ücret, beklentileri karşılamaktan son derece uzaktır. Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyi belirleme aracıdır. Ancak ülkemizde uygulanan asgari ücret, bu haliyle Türkiye gerçekleriyle bağdaşmamakta, emek piyasası için bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. 2017 yılı için umudunu asgari ücret artışına bağlayan çalışanlar, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır. Yıl içinde enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik başta olmak üzere ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden kaynaklı olarak asgari ücrette yaşanan kaybın 250 liranın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Dolasıyla yapılan artış, asgari ücrette yıl içinde yaşanan kaybı bile karşılamaktan uzaktır."

Asgari ücrette yeni bir konsepte ihtiyaç olduğunu ifade eden Arslan, çalışanların tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun en kısa zamanda katılımcı, demokratik, çoğulcu ve temsilde adalet ilkesi dikkate alınarak yeniden oluşturulması, Uluslararası Çalışma Örgütü ve AB normları ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Asgari ücretin belirlenmesinde tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmesi, çalışanın ailesi ile birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir. Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en yüksek vergi oranlarına sahip ülkelerden biri olduğu dikkate alınarak asgari ücret üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir."

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