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Yeni asgari ücretin belirlenmesi

- TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: - "Beklentilerimizin üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. İlk toplantıdan itibaren hedef enflasyonla birlikte 2019 Yeni Ekonomik Program'da olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik. Bunlar taleplerimizin üzerinde oldu"

Yeni asgari ücretin belirlenmesi
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ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, "Beklentilerimizin üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. İlk toplantıdan itibaren hedef enflasyonla birlikte 2019 Yeni Ekonomik Program'da olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik. Bunlar taleplerimizin üzerinde oldu." dedi.

Koç, 2019'da geçerli olacak asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantısında, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Sürdürülebilirliğini sağladığımız her yatırım ve istihdam, ülkemiz geleceğinin sigortası ve ülkemizin dünya rekabet sıralamasının bir üst basamağa tırmanması anlamına gelmektedir." diyen Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak bu koşullarda Türkiye'nin sürdürülebilir bir şekilde kalkınması ve ilerlemesi konusunda büyük bir sorumlulukları bulunduğunu bildirdi.

Koç, "Bu sorumluluk çerçevesinde, alınan kararın işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Türk işverenler olarak ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye ve üretmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Basın mensuplarının yeni rakamla ilgili soruları üzerine Koç, "Beklentilerimizin üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. İlk toplantıdan itibaren hedef enflasyonla birlikte 2019 Yeni Ekonomik Program'da olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik. Bunlar taleplerimizin üzerinde oldu." ifadesini kullandı.

Asgari ücret işveren desteğiyle ilgili taleplerini toplantıda tekrar dile getirdiklerinin altını çizen Koç, Bakan Selçuk'un, "bu konuda hükümetle görüşeceğini" ifade ettiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretTİSK Genel Sekreteri Akansel Koç
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