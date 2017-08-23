Yeni doğum yapan annelere

ISPARTA (AA) - Isparta Şehir Hastanesinde, doğumdan sonra bebekleri çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gören anneler için "Anne Oteli" hizmeti veriliyor.

Yeni doğum yapan anneler için "Anne Oteli"nde iki kişilik odalarda, banyo, giyinme odası, televizyon gibi imkanlar sağlanırken, bu hizmetler için herhangi ücret de talep edilmiyor.

Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Sever gazetecilere yaptığı açıklamada, Anne Oteli'nde bebekleri Yeni Doğan Ünitesi'nde tedavi gören anneleri misafir ettiklerini belirtti.

Anne Oteli'nde konforun ön planda tutulduğunu ifade eden Sever, "Anne Oteli 7 odadan oluşuyor ve her odada 2 yatak bulunuyor. Aynı anda 14 annemizi misafir edebiliyoruz. Annelerimiz bebeklerini emzirecekleri zamanlarda Yeni Doğan Ünitesi'nde tedavi gören bebeklerinin yanına gidip bebeklerini emzirebiliyor ve kendi odalarına dönüyor." diye konuştu.

- "Anne ile bebek arasında şefkat bağı daha da güçleniyor"

Sever, verilen bu hizmetler karşısında yeni doğum yapan annelerin çok mutlu olduğunu söyledi.

Isparta Şehir Hastanesinin açılmasından bu yana yaklaşık 320 anneyi misafir ettiklerini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Annelerimize sabah, öğlen ve akşam yemeği sunulmaktadır. Ayrıca bu hizmetler karşılığında hiçbir ücret talebimiz yoktur. Annelerimiz bebeklerinin refakatçisi olarak görülmektedir. Vermiş olduğumuz bu hizmetler karşısında annelerimiz oldukça memnun. Daha önceki yıllarda doğum yapan annelerimiz böyle bir hizmetle karşılaşmadıklarını söylediler. Annelerimiz bu otelde kaldıklarında bebeklerini daha sık görebiliyor ve emzirmelerini daha sık yapıyor. Anne ile bebek arasındaki şefkat bağı daha da güçleniyor. Bundan sonraki amacımız annelerimize hiçbir sıkıntı yaşatmadan, bebekleriyle aralarındaki diyaloğu daha da yakından sağlayarak annelerimize hizmet sunmak."

Yeni doğum yapan Yasemin Bozdağ ise ikinci doğumunu yaptığını ve Isparta Şehir Hastanesinde verilen hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. Anne Oteli'nin konforlu bulduğunu dile getiren Bozdağ, "Burada hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Yemeklerimiz geliyor, anneye hiç sıkıntı olmuyor. Bebeğimi istediğim zaman görebiliyorum, emzirebiliyorum." dedi.