Yeni Dünya Düzeni 

Yılmaz Parlar yazıyor... Gala yemeğine eski Almanya Devlet Başkanı Christian Wulff, eski İspanya Başbakanı Rodriguez Zapatero, (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, Mobius Capital Partners'ın kurucusu Mark Mobius ile Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Tim Ash başda olaml üzere Ülke diplomatları, Üst düzey Türk ve yabancı yetkililer, üst düzey iş adamları, akademisyenler ve uzmanlar, seçkin elit davetli grup katıldı.

90 ülkeden yaklaşık 3.000 kişinin katıldığı, zirve açılış konuşmalarında önemli mesajlar yer aldı. Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Mobius Capital Partners'ın kurucusu Mark Mobius'un de bulunduğu çoğunluğu yabancı devlet adamları, akademisyenler, bürokratlar ve iş insanlarından oluşan 130'dan fazla konuşmacı yer aldığı 32 panelde görüşler paylaşıldı.

ICP'nin kurucusu Cengiz Özgençil, etkinliğin yenilikçi fikirler üretmeyi hedeflediğini, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Asya, Körfez Bölgesi, Afrika ve Avrupa'yı kara ve deniz ağı ile birleştirmeyi hedefleyen Çin'in One Belt One Road projesinde önemli bir durak haline geldiğini söyledi rotaları. İlk yük treninin Kasım ayının başında Türkiye üzerinden kesintisiz bir şekilde Türkiye'den Çekya'ya gittiğinin bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Uluslararası İletişim Platformu (UİP-ICP) Yönetim Kurul Başkanı Cengiz Özgençil, Boğaziçi Zirvesi olarak geçen yıllarda da dünya barışına dair pek çok önemli paylaşımlarda bulunulmasına vesile olduklarını hatırlatdı. İçinde bulunulan ekonomik ve siyasi problemlerin jeopolitik konumundan ötürü sadece Türkiye'yi ve komşularını değil tüm dünyayı etkilediğini söyledi

Özgençil, "Açıkça görülüyor ki, dünya yeni bir düzene, yeni bir toplumsallığa doğru gitmektedir. Daha eşitlikçi, hukuk devletini göz ardı etmeyen ekolojik vaziyete dikkat eden doğanın yağmalanmasına izin vermeyen aşırı tüketimden kaçan bir düşünce biçimi, yeni toplumsal duyarlılığı bizlere hissettirmektedir. Biz de önümüzdeki 3 gün boyunca 30'u aşkın panelde çok değerli siyasetçiler, düşünürler, iş insanları ve medya mensuplarıyla 'Yeni Dünya Düzeni'ne dair fikirler üretmeyi hedefliyoruz."şeklşnde 10. Boğaziçi Zirvesinin temasını açıkladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı bilgisini verdi."Zirve, coğrafyamızın geleceği adına büyük değer oluşturuyor. Devlet başkanlarından bakanlara kadar, Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin neredeyse tamamını temsil eden üst düzey konuşmacılarımız, zirvemize vizyon katarken, bölgemizin geleceğine yön veriyor" dedi.

TİM Başkanı Gülle, "2020 yılına doğru, küresel hacmi 1 trilyon dolara dayanan e-ticaret sektöründe, İstanbul Yeni Havalimanı sunduğu lojistik imkanlarla büyük bir konuma sahip olacak. Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile birlikte, İpek Yolu tekrar hayata dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde, Çin'den yola çıkan ilk yük treni Chang'an'ın, iki kıtayı birbirine bağlayan Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya doğru yoluna devam etmesi, demiryolu yük taşımacılığında da tarihi bir dönüm noktası oldu" açıklamalarında bulundu.

Gülle, Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve Kafkasya bölgelerinde, enerji alanında yapılan atılımların,Türkiye'nin enerji koridoru olması anlamında da bir çok fırsatı da beraberinde getirdiğine dikkat çekti."Enerji ve lojistik ile sağlanan imkanlar, diğer sektörlere de yatırım olarak dönüşüyor.Savunma ve teknolojide gerçekleştirdiğimiz,milli teknoloji hamlemizde bunu görüyoruz. Eğitim, sağlık, eğlence ve turizm başta olmak üzere, hizmet ihracatı gücümüzün artmasıyla 50 milyar dolara yaklaşmasında da bu olumlu gelişmeyi görüyoruz. 2018 yılı itibariyle, dünyanın en fazla turist çeken 6'ıncı ülkesi konumundayız. Yıllık ortalama 550 bin yabancı hasta, ülkemizi sağlık imkanlarından faydalanmak adına ziyaret ederken, 182 ülkeden 40 bin üzerinde yabancı öğrencimiz ise, üniversitelerimizde eğitim görüyor" ifadelerinde bulundu.

(KKTC) Başbakan Ersin Tatar, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de hak sahibi, tüm devletin evrensel yasaya göre hakları var. Bu gerçekleri yeni dünya düzeninde barış ve istikrar için kabul etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde dengesizlik olabilir" dedi.

Kıbrıs'ın kaynaklarının Güney ile Kuzey arasında eşit olarak bölünmesi gerektiğini belirten Tatar, bu faaliyetleri birlikte düzenlemek için bir Kıbrıs Türk komitesinin örgütlenmesi gerektiğini söyledi. Tatar, Türkiye dünya için bizim için önemli bir ülke. Bütün dünya mülteci meselesinde gördü. Türkiye 40 milyar dolar harcadı. Barış, istikrar ve sürdürülebilirlik istenirse ülkeler Daha anlayışlı ve özenli olması gerekiyor: Büyük liderler, ülkeler, daha güçlü insanlar adil bir dünya yaratılmasında etkili olacağının daha fazla anlaşılması gerekir Ar Tatar, envanter çalışmalarının Maraş'ta devam ettiği bilgisini paylaştı.

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero İstanbul'daki 10. Boğaziçi Zirvesi'ne yaptığı açıklamada, Türk halkının bazı hayal kırıklıkları yaşadığını, ancak AB'ye daha yakın olmaları gerektiğini söyledi.

Jose Luis Rodriguez Zapatero "Türkiye önemli bir güç ve batı ile doğuyu bir araya getirme kapasitesi yüksek" dedi.

Yetkili, tüm ülkelerin barışa çözüm bulmak için çaba sarf etmeleri gerektiğini ve küresel güçlerin mevcut durumlarının endişe verici olduğunu belirtti.

Rodriguez Zapatero "Tüm ülkeler gibi nükleer silahlanmaya karşı direnmeliyiz, şansımızı alamayız" dedi.

Doğu ve batının dengeli olması gerektiğini söyleyerek, G20 ve Boğaz gibi zirvelerin bu süreçte olumlu bir adım ve Teknoloji, iletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişmeler kalkınma için önemli kaldıraçlar olduğunu belirtti. Zirve panellerle devam etdi.