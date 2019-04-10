"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, gayrimenkul sektörü olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı reform paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Reel sektöre ve finans piyasalarına yönelik pek çok yenilik getiren paketin Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gayrimenkul sektörü olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı reform paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Elmas, "Reel sektöre ve finans piyasalarına yönelik pek çok yenilik getiren paketin Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sektörde kredilerin bir kısmının kurulacak olan gayrimenkul fonu hissesi ile takas edilmesinin, sektörü rahatlatacağını ve kredilerin fona konulmayan kısımlarının ödenebilirliğini daha da artıracağını vurgulayan Elmas, "Böylelikle gayrimenkul fonu hem bankalar hem de sektör firmalarının yararına bir enstrüman olacaktır. Aynı zamanda sermaye piyasalarımızın gelişimine de fayda verecektir. Bankalar isterse bu fon hisselerini piyasada satarak nakde dönebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Elmas, sektörün yeni paket ve önlemlerin etkisiyle daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağını belirterek, "Ertelenen talep, morallerin düzelmesiyle yeniden harekete geçecek. Zamanlama olarak da bahar ve yaz mevsimleri, sektörümüz açısından yeniden canlanma dönemidir. Bunun reform paketiyle desteklenmesi umut verici oldu." yorumunu yaptı.



