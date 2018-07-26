"Yeni emekli aylığı hesaplanma sistemi getirilmeli"

ANKARA (AA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), kendi içinde adaleti sağlayan yeni bir emekli aylığı hesaplanma sistemi uygulanması talebinde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan TÜED Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü.

Yapılan değerlendirmelerin ardından TÜED Başkanlar Kurulundan yapılan açıklamada, emeklilere dini bayramlar öncesinde bin lira ikramiyenin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

Sosyal diyaloğun ve uzlaşma kültürünün büyük önem taşıdığına dikkat çekilen TÜED Başkanlar Kurulu açıklamasında, şu taleplerde bulunuldu:

"Başkanlar Kurulumuzda değerlendirilen ve çözüm bekleyen taleplerimiz şöyledir: SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur mevzuatları, kendi içinde farklılıkları öngördüğünden emekli aylıklarının hesaplanmasında ve artırılmasında eşitlik kuralı sağlanamamıştır. Aynı çatı altında, 2000 öncesi ve sonrası dönemdeki sigortalı çalışmalara ilişkin emekli aylıklarının karma sisteme göre hesaplanması, özellikle de 2008 ekim ayı sonrası dönemde SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanların aylıklarında ciddi kayıplara yol açmıştır. Bu nedenle, 2000 öncesi dönemde uygulanan gösterge sistemine dönülmeli ve kendi içinde adaleti sağlayan yeni bir emekli aylığı hesaplanma sistemi getirilmelidir."



- "Ek ödeme yüzdeleri en az 8-9'a yükseltilmeli"



SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki farkın her zam artışında giderek büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, "Kamu toplu sözleşmeleriyle memur emeklilerine farklı zamların uygulanması, eşitliği ve bütünlüğü bozmuştur. Emeklilerimize statü farkı (işçi, memur ve esnaf) gözetilmeksizin seyyanen zam seçeneklerini de kapsayan yeni bir artış sistemi getirilmeli ve emeklilerimize refahtan pay verilmelidir." ifadelerine yer verildi.

TÜED Başkanlar Kurulu açıklamasında, ek ödeme yüzdelerinin 4-5 arasında sınırlı kalmasının, emeklileri vergi mağduru yaptığı belirtilerek, şu görüşler paylaşıldı:

"Emeklilerimiz zorunlu harcamalarında yüzde 8-18 arasında KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler ödemektedir. Emeklilerimize yüzde 4-5 arasında uygulanan ek ödemeler, 2006 öncesi dönemdeki vergi iadesi uygulamalarının çok gerisinde kalmıştır. Bu nedenle, emeklilerimize yapılan ek ödeme yüzdeleri en az 8-9'a yükseltilmelidir."



- "Emekliler, katkı paylarından muaf tutulmalı"



Emeklilerin, çalıştıkları dönemlerde yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödediğini ve sağlık haklarının güvence altına alındığını ama yine de hastanede değişik adlar altında katkı payları ödemeye devam ettikleri vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özel sağlık kuruluşlarında yüzde 200'e varan ilave ücret uygulaması, emeklilerimizin ödeme gücünü aştığı gibi, devlet hastanelerinde yoğunluk yaşanmasına neden olmuştur. Geçim zorluğu yaşayan emeklilerimiz, değişik adlar altında alınan katkı paylarından muaf tutulmalıdır."