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Yeni eylem planından tarım ve ormancılığa destek çıktı

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek - Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı kapsamında tamamlanan 505 yatırıma toplam 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak - 23 ilde 41 sulama tesisi tamamlanarak 475 bin 430 dönüm tarım arazisi sulamaya açılacak - Sudan'da 2 milyon dönüm tarım arazisi Türk özel sektör yatırımları için hazır hale getirilecek - Antalya Boztepe TİGEM arazisinde bulunan seraların açılışı yapılarak 5 türde tohumluk üretimi gerçekleştirilecek

Yeni eylem planından tarım ve ormancılığa destek çıktı
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında genç çiftçiler ve tarım yatırımcılarına hibe destekler sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, ikinci 100 günlük dönemde 28 eylemin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu çerçevede, çeşitli projelerin uygulanacağı alanlar arasında kırsal kalkınma projeleri dikkati çekiyor. Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı ile 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe verilecek. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı çerçevesinde de 600 yatırımcının ekonomik yatırım projeleri desteklenecek.

Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı kapsamında tamamlanan 505 yatırıma, toplam 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.

- 475 bin 430 dönüm tarım arazisi sulamaya açılacak

Plan döneminde sulama yatırımlarına özel önem verilecek.

Bu kapsamda, 22 ilde toplam 36 baraj ve gölet tamamlanacak. Böylece, 503,95 milyon metreküp su depolanacak.

Ayrıca, 23 ilde 41 sulama tesisi tamamlanarak, 475 bin 430 dönüm tarım arazisi sulamaya açılacak.

Plan kapsamında 9 içme suyu tesisi tamamlanarak yılda 135,57 hektometre küp ilave içme suyu temin edilecek.

Söz konusu desteklerin yanı sıra 45 ilde 120 taşkın koruma tesisi bitirilecek. Enerji maksatlı Artvin Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin fiziki gerçekleşmesi yüzde 60'tan yüzde 63'e çıkartılacak.

Bölgesel kalkınma projeleri (DAP, GAP, KOP ve DOKAP) kapsamında 150 yeni ahır ve ağıl yapımı için hibe verilecek.

Sudan'da 2 milyon dönüm tarım arazisi Türk özel sektör yatırımları için hazır hale getirilecek.

- 253 köy ağaçlandırılacak

Ağaçlandırma projeleri de yeni dönemin önceliklerinden biri olacak.

Bu kapsamda, 5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Kurulması Projesi çerçevesinde 253 köyde ağaçlandırma yapılacak.

Bütün illerde 550 bin dönüm alan ağaçlandırılacak. Odun Üretiminin Yüzde 16 Artırılması Projesi çerçevesinde 81 ilde 24,3 milyon metreküp üretim yapılacak.

Adana, İzmir ve Aydın'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yer seçimleri kesinleştirilecek.

Tabiat turizminin geliştirilmesine yönelik 16 il, 6 milli park ve 10 tabiat parkında altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanacak.

7 ilde av ve yaban hayatının desteklenmesi çalışmaları kapsamında 7 eğitim tesisi bitirilecek.

12 ilde denizlerde, baraj göllerinde, akarsularda ve kara alanlarında su ürünleri üretiminin yıllık 4 bin 752 ton artırılması amacıyla yeni yetiştiricilik alanları açılacak.

Gediz Nehri Havza Yönetim Planı tamamlanacak. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) sulu tarım arazilerinin 94 bin dekarı özel sektör tohumculuk firmalarının üretimine açılacak.

Gen analizlerine (Genomik) dayalı üstün vasıflı boğa sperma üretimi 100 bin dozdan 160 bin doza çıkarılacak.

- 5 türde tohum üretimi yapılacak

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve TİGEM İşbirliği ile Yerli Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi Projesi kapsamında Antalya-Boztepe TİGEM arazisindeki seraların açılışı yapılarak, 5 türde (domates, biber, patlıcan, hıyar ve kavun) tohumluk üretimi yapılacak.

İzmir-Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan Uluslararası Zeytin Gen Bankasının açılışı yapılacak. 7 ova daha "Büyük Ova Koruma Alanı" ilan edilecek.

Kuvvetli meteorolojik hadiseler öncesi hazırlanan ve yayımlanan meteorolojik uyarıların renk kodları sistemiyle yayımlanmasına başlanacak.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulacak.

Yüksek atmosfer gözlem istasyonlarına yangın algılama ve söndürme sistemleri yapılacak.

e-Devlette kamudan vatandaşa, özel sektöre, kamuya sunulan hizmetlerde ortalama gerçekleşme oranı yüzde 92,5'ten yüzde 96,3'e yükseltilecek.

Tarım ve ormancılık alanında 79 ilde 766 açılış yapılacak, 367 temel atılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ikinci 100 Günlük Eylem PlanıOrmanTarımTarım Ve Orman Bakanlığı
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