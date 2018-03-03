Yeni Ford EcoSport Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Ford SUV ailesinin en yeni üyesi EcoSport, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford’un Türkiye’deki SUV ailesinin en yeni üyesi Yeni Ford EcoSport, Ford Performance ailesinin tasarım detaylarını barındıran ST-Line donanımı ile mart ayı itibarıyla Türkiye yollarına çıkıyor.

Yeni Ford EcoSport, tasarımı ve kişiselleştirme seçeneklerinin yanında sunduğu teknolojik özellikler ve eğlenceli karakteriyle hayatı farklı yaşamayı tercih edenler için segmentinde öne çıkan bir model olacağının sinyalini veriyor.

Yeni Ford EcoSport, müşterilerine daha fazla fonksiyonellik ve çok yönlülük ve daha rafine bir stil sunarken, Ford SYNC 3 araç içi bilgi ve eğlence sistemi, Hız Kontrol Sistemi ve Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı, ayrıca Geri Görüş Kamerası gibi sürücü destek teknolojilerini de içeriyor. Dinamik ve güçlü tasarımıyla dikkati çeken Yeni Ford EcoSport, 12 renk seçeneğinin yanı sıra kullanıcı odaklı iç mekanında 8 inç dokunmatik ekran, ısıtmalı direksiyon ve ayarlanabilir bagaj bölmesi gibi akıllı saklama çözümleriyle ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, yeni Ford EcoSport’un stil, konfor ve fonksiyonelliği bir arada sunarken, SUV’ların sağlamlığının kentli araç pratikliğiyle buluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

“SUV ailemizin en yeni üyesi olan yeni Ford EcoSport, dinamik ruhu ve ileri teknolojileriyle şehir hayatı için geliştirilmiş kusursuz bir SUV. Yeni EcoSport, SUV’ların maceracı ruhunu şehir hayatına taşırken sunduğu teknolojilerle de daha keyifli ve güvenli sürüş deneyimi sunuyor. Ford olarak, Edge ve Kuga modellerimiz ile yer aldığımız SUV segmentinde özelikle geçen sene önemli bir atak gerçekleştirdik. Ford olarak güçlü bir SUV deneyimi ve zengin bir ürün portföyüne sahibiz. Yeni EcoSport’un da bu başarı grafiğimizi daha da yükselteceğine inanıyoruz.”

Yeni EcoSport Türkiye’de ST-Line donanımıyla sunulacak. ST-Line donanımında, Ford Performance karakterini yansıtan tamponlar ve yan etekler, siyah renkli tavan çıtaları ve far çerçeveleri, 18 inç koyu renkli alaşım jantlar, ST-Line işaretleri, farklı tavan rengi seçenekleri ön plana çıkıyor. İç mekanda ise deri kaplamalı, dikiş detaylı alt kısmı düz özgün ST-Line direksiyon, geri dönüşümlü malzemelerden üretilen ekolojik süet Miko-Dinamica şeritli dikiş detaylı parçalı deri koltuklar, deri kaplamalı el freni ve vites topuzu, ST-Line marşpiyel ve alaşımlı pedallar yer alıyor.

Yeni Ford EcoSport, Ford SUV tarzını yansıtan, Kuga ve Edge modellerinde de görülen dinamik stil özelliklerini içeriyor. Edge ve Kuga’dan aşina olunan altıgen yapılı ön ızgara tasarımı Yeni EcoSport’ta da ilgi çekiyor. Ön dizaynı tamamlayan köşeli tasarımlı farlar, gündüz yanan LED farları içeriyor. Sırt çantalarının şeritlerinden esinlenilen ve maceracı bir karakteri yansıtmak üzere tasarlanan köşeli sis lambaları da öndeki profili tamamlıyor.

Yeni EcoSport’un arka tamponu ve arka far tasarımları da daha net bir görünüm sunuyor. Müşteriler Yıldırım Mavi, Yakut Kırmızı ve canlı Safari Turuncu gibi 12 dış renk arasından seçim yapabilirken yeni kontrast renkli tavan seçeneğiyle araçlarını kişiselleştirebiliyor. 18 inç alaşım jant tasarımı, sağlam ve sportif karakteri tamamlıyor.

İç mekan için sunulan çeşitli akıllı saklama çözümlerinden biri olan ayarlanabilir bagaj zemini, gizli depolama sağlamak için yükseltilebiliyor ya da bagaj kapasitesini 356 litreye çıkarmak üzere alçaltılabiliyor. Bagaj zemininde kullanılan bal peteği konstrüksiyon, her gram için çelikten daha güçlü hale getirilirken 300 kilogramdan fazla ağırlığı destekleyebiliyor.





- Sürücü destek teknolojileri ile sürüş deneyimi





Yeni Ford EcoSport, gelişmiş teknolojileri kullanarak kolay, keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmak amacıyla Ford’un sürüş dinamiklerini ileriye taşıyor. Yeni Ford EcoSport ile sürücülerin hız limitleri dahilinde kalmasına yardımcı olan Hız Kontrol Sistemi ile Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı ve park etmeyi daha etkili ve güvenli hale getiren Geri Görüş Kamerası ve ön/arka park sensörleri sürüş konforunu arttırıyor.

Sürücü destek teknolojileri arasında motor torkunu ayarlayarak sürücülerin kontrolünü sürdürmesine yardımcı olmak için frenleme sağlayan Devrilme Kontrol Sistemi yer alıyor. Önde sürücü ve yolcu hava yastıkları, sürücü diz hava yastığı, göğüs kafesine ilave koruma sağlayan ve yolcuyu darbeden uzaklaştıracak şekilde tasarlanan yan hava yastıkları, yan darbelere karşı maksimum alanı koruyan perde hava yastıkları ile sürücü ve yolcuların güvenliği arttırılıyor.

Sürüş stresini ortadan kaldırıp kullanıcıların yola daha iyi konsantre olmasını sağlayan otomatik yanan farlar ve yağmur sensörlü sileceklerin yanı sıra ısıtmalı direksiyon/ön koltuk ve Elektronik Otomatik Sıcaklık Kontrolü aracın konforunu en üst düzeye çıkarıyor. Sportif tasarımı ve kompakt yapısı ile şehrin dinamik, canlı ve hızlı yapısına uyum sağlayan yeni Ford EcoSport, güvenli ve konforlu donanımlar sunuyor.

Güvenlik ve konfor sağlayan donanımlarıyla lüks hissini yaşatan Yeni Ford EcoSport, teknolojileri ile de kullanıcıların farklı beğenilerine alternatifler sunabiliyor. Apple CarPlay ile eşleştirilebilen Ford’un sofistike SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi, kullanıcılara çeşitlilik gösteren akıllı bir dünyanın kapısını açıyor. Ford SYNC3, Yeni EcoSport’un yakınlaştırma/uzaklaştırma ve kaydırma hareketleriyle kullanılabilen 8 inç renkli dokunmatik ekranıyla destekleniyor.

Yeni Ford EcoSport’un, 1.5 litre TDCi dizel motor ve 1.0 EcoBoost motorlu versiyonu mart ayında; Ford Akıllı 4x4 Çekiş (AWD) sistemiyle donatılacak ve 1.5 litre Ford EcoBlue dizel motor 125 PS versiyonu ise mayıs ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

Mayıs ayında Türkiye yollarına çıkacak versiyon, altı ileri vitesli manuel şanzıman ile 125 PS güç ve 300 Nm tork sağlıyor. Akıllı 4x4 Çekiş (AWD) sistemi, aracın yol yüzeyini kavramasını ölçerek ön ve arka tekerlekler arasındaki tork dağılımını 20 milisaniyeden daha kısa sürede ayarlayabiliyor. Sistem, torku dört tekerlek arasında hızlı bir şekilde dağıtırken, kaygan zeminde ekstra güvenli yol tutuş sağlıyor.

Ford’un yeni 1.5 litre EcoBlue dizel motoru, düşük karbondioksit emisyonunun yanı sıra daha yüksek performans sunmak üzere tasarlandı. Dört silindirli rafine motor, daha verimli yanma ve daha düşük emisyon değerleri için yeni bir tasarıma sahip. Ayrıca, daha hızlı ve kontrol edilebilir turbo tepkisi sağlamak üzere geliştirilmiş turboşarj sistemi bulunuyor. Daha düşük yakıt tüketimi sağlayan sessiz yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon sistemi ise verimliliği bir üst boyuta taşıyor.

Ford’un 100 PS 1.5 litre TDCi dizel motoru ise önden çekişli ve yeni altı ileri vitesli manuel şanzımanıyla, 4.1 litre/100 kilometre yakıt verimliliği ve 107 gram/kilometre karbondioksit emisyon özellikleriyle satışa sunulacak.

Sunulan seçenekler arasında Ford’un birçok ödül alan 1.0 litre EcoBoost benzinli motorunun 125 PS versiyonu 5.8 litre/100 kilometre yakıt verimliliği ve 134 gram/kilometre karbondioksit emisyonu, altı ileri vitesli otomatik şanzıman ve direksiyondan vites değiştirme kolaylığı sağlıyor.

Yeni Ford EcoSport, Ford Options ile 117 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla da dikkati çekiyor.



