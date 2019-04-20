Yeni Ford Edge daha fazla performans ve teknoloji sunuyor

İSTANBUL (AA) - Ford SUV ailesinin en büyük üyesi Ford Edge yenilendi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, sportif ve en ince detayına kadar özenle tasarlanan yeni Edge, Ford’un en teknolojik SUV’u olma unvanıyla birlikte, daha güçlü ve geliştirilmiş bir performans sunuyor. Gelişmiş Ford Co-Pilot360 kapsamında sunulan dur&kalk ve şerit hizalama özelliklerine sahip adaptif hız kontrol sistemi ve acil durum manevra destek sistemi gibi sürüş destek teknolojileri sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

8 inç dokunmatik ekranlı SYNC 3 ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler her daim bağlı kalmaya yardımcı olurken, B&O premium ses sistemi keyifli yolculukları beraberinde getiriyor. 238 PS güç üreten gelişmiş 2.0 litrelik EcoBlue dizel motor, Gelişmiş Akıllı 4x4 Çekiş Sistemi ve yeni sekiz ileri otomatik şanzıman performans ile yüksek yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Yeni Ford Edge, Titanium donanım seviyesinde 585 bin 850 TL tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunuldu.

Yeniden yorumlanan daha geniş ön ızgara, yeni tasarımı ile Dinamik LED Ön Farlar ile LED gündüz farları, yeni stop lambaları ve yeniden tasarlanan ön ve arka gövde ile daha güçlü ve dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. 20 inç alaşım jantlar, krom tavan rayları, karartılmış arka camlar, arka rüzgarlık, panoramik cam tavan modern ve şık görünümü destekliyor.

Kaliteli malzemelerle ve büyük özenle tasarlanan iç mekan yalın, ancak bir o kadar şık bir görünüm sunuyor. Döner vites konsolu ve geleneksel el freninin yerini alan elektrikli park freni yeniden yorumlanan vites konsolu bölgesinin daha ferah olmasını sağlarken, bu bölümün sağ tarafında iki adet bardaklık bulunuyor. Sürücü kol dayama bölmesinin altı, ön konsolun üstündeki kapaklı olmak üzere farklı noktalarda geniş kullanım çeşitliliği sağlayan saklama alanları kullanım ergonomisini destekliyor. Kişiselleştirilebilir dijital gösterge paneli, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve direksiyon açılabilir panoramik cam tavan, uyumlu akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi ve dijital ses işlemcili 12 adet yüksek performanslı hoparlöre sahip 1.000 Watt'lık gelişmiş B&O ses sistemi keyifli yolculukları beraberinde getiriyor.





- Yüksek verimlilik seviyesine sahip güçlü motor





Yeni Ford Edge 2.0 litre hacimli EcoBlue dizel motorla yollara çıkıyor. Yüksek basınçlı küçük turbo ünitesi ve düşük basınçlı daha büyük turbo ünitesi seri olarak çalışıyor. Küçük turbo ünitesi alt devirlerde yüksek çekiş gücü sunarken büyük turbo ünitesi üst devirlerde yüksek güç üretiyor. Modern teknolojinin sağladığı tüm gelişmeleri bünyesinde barındıran motor 238 HP güç ve 500 Nm tork üretirken çok daha büyük hacimli bir motorun güç ve tork değerleriyle, çok daha küçük hacimli bir motorun yakıt tüketimi verimilliğini ve CO2 emisyon salınım değerlerini birlikte sunuyor. Sarsıntısız ve sessiz çalışan güç aktarma organları kararlı bir hızlanma sunarken konforlu ve akıcı bir sürüş vaat ediyor. Gücünü sekiz kademeli otomatik şanzıman ve akıllı 4x4 çekiş sistemi üzerinden yola aktaran motor start-stop teknolojisinin katkısıyla 100 km’de sadece ortalama 7,2 litre yakıt tüketiyor ve 187 gr/km CO2 salınım değerine imza atıyor.

Ford yakın zamanda Ford EcoSport, Edge, Galaxy, Kuga, Mondeo ve S-MAX gibi farklı modellerinde kullanmak üzere lastiklerin yol yüzeyine tutunma seviyesini sürekli olarak ölçümleyen ve 20 milisaniyeden (göz kırpma süresinden yirmi kat daha hızlı) daha kısa bir süre içerisinde ön ile arka aks arasında tork dağılımını ayarlayan akıllı 4x4 çekiş teknolojisini tanıtmıştı. Yeni Ford Edge’de kullanıma sunulan yapay zeka teknolojisine sahip akıllı 4x4 çekiş sistemi; kaygan sürüş koşullarında daha fazla güven verirken ekstra tutuş gerekmeyen sürüş koşullarında yakıt tasarrufunu destekliyor. Yeni Ford Edge'de ilk kez tanıtılan yeni 4x4 çekiş sistemini devreden çıkarma teknolojisi, bir adım daha ileriye giderek gelişmiş sensörden gelen bilgileri kullanarak lastiklerin zemine tutunma düzeyini denetliyor ve buna bağlı olarak yüzde 6,5 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.